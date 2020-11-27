Утверждены корзины для жеребьёвки квалификационного турнира ЧМ-2022

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27 Ноября 2020, 12:56,
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Утверждены корзины для жеребьевки отборочного турнира на чемпионат мира 2022-го года, который состоится в Катаре. Сборная России оказалась в третьей корзине.
1 корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
2 корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
3 корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
4 корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
5 корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
6 корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Жеребьевка запланирована на седьмое декабря. Церемония пройдет в онлайн-режиме.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Чм-2022
Честно говоря, разницы между 2 и 3 корзиной нет.
Выйдем без проблем. Скриньте!)) Вешайте в рамку)
А как андорра колхоз опередила?
ай а чё молдова на нашем месте делаец.. непорядок.. ))
От Европы напрямую выходят 10 команд - победители групп. А ещё 12-ть команд разыграют три путёвки через игры плэй-офф. При таком подходе шансы нашей сборной - учитывая уровень её тренера, игроков и - самое главное - игры - попасть на ЧМ МИНИМАЛЬНЫ!((
Между 2 и 3 корзиной почти нет разницы, всё ровно, да что там говорить, вон в 4 корзине тоже есть те, кто может бодаться... Босния, болгары, Словения, Албания.
P.S. поражает, как же поднялся Люксембург. Красавцы!
Большой разницы между второй и третьей корзиной не вижу, чего все так стонали по поводу того что рейтинг теряем. Плохой жребий токо Швейцария и Польша. Шведов тоже не хотелось бы потому что неудобны по стилю.
Ну при нормальном стечении обстоятельств будем всё может быть очень даже радужно