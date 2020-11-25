Масалитин: «Марадона оставил более яркий след в футболе, чем Месси»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями о выступлении великого аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в возрасте 60-ти лет.

- Умер выдающийся в прошлом футболист, который внёс свою большую лепту в мировой футбол, который был Личностью с большой буквы. Для меня он остаётся одним из величайших игроков – Марадона действительно творил чудеса на поле и отдавал всего себя футболу. Естественно, что добивался результата своим талантом.

У меня стоит перед глазами картина 1982 года, когда на чемпионате мира в Испании защитник сборной Италии Клаудио Джентиле просто возил Марадону на поле. Все писали, что Джентиле говорил: «Я научу этого мальчика играть в футбол». Прошло 4 года, и Марадона выдал суперчемпионат мира в Мексике, когда Аргентина выиграла мундиаль.

Марадона или Месси? Оба они уникальные футболисты. Да, Месси сейчас наверху, показывает очень хороший и качественный футбол. Где-то в чём-то они похожи – в работе с мячом и так далее. Но на мой взгляд, Марадона оставил всё-таки более яркий след в мировом футболе. Он выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира и приводил «Наполи» к чемпионству, а в то время это было очень тяжело, команды в Италии были сильные, господствовал «Милан». Чемпионство тех времён с «Наполи» выше всяких похвал.