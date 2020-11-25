Диего Марадона коснулся неба руками

Даже если при слове «футбол» вы вздрагиваете и говорите о том, что никого не знаете из этого спортивного мира, то всё вы равно слышали это имя. Диего Армандо Марадона. Вероятно, лучший игрок в истории футбола. Сегодня сердце аргентинца остановилось. Ему было всего шестьдесят лет…

2020 год уже унёс много известных личностей. Не только из мира спорта, но и из мира искусства, политики и других направлений. Всего неделю назад представители «Руки Бога» заявили о том, что Марадона идёт на поправку после тяжёлой операции на головном мозге. Казалось, что уже скоро мы вновь увидим неутомимого аргентинца на кромке футбольного поля. Но судьба решила иначе. Если перечислять все награды Диего, то не хватит целой статьи. Только личных достижений у Марадоны более сотни.

«Золотой мальчик», как прозвали футболиста СМИ, начал выделяться уже с первых дней своей жизни. Он действительно был золотым. После четырёх дочерей Марадона-старший наконец-то получил подарок от Бога, долгожданного сына. Дальше всё пошло по стандартному сценарию. Подарок в виде мяча, неимоверное увлечение игрой номер №1 и невероятный талант. Обладая невысоким ростом, Марадона крепко стоял на ногах, и в десять лет умудрился забить пять мячей, выступая за команду тринадцатилетних мальчишек. Юный талант заметно выделялся среди ребят старше себя.

Неудивительно, что Диего однажды даже стал героем телепередачи и уже в 15 лет был игроком «Архентинос Хуниорс». Марадона дебютировал на профессиональном уровне за десять дней до своего шестнадцатилетия. Лестные отзывы прессы относительно игры юного нападающего постепенно начали волновать всю Аргентину. Марадона же заявил, что «в этот день я коснулся неба руками»…

Диего сыграл на четырёх чемпионатах мира. Мог бы сыграть и на пяти мундиалях, но в 1978-м году его в последней момент «отцепили» от сборной. Причиной тому называли взрывной характер игрока, а также нежелание лидеров национальной команды видеть в устоявшемся коллективе молодёжь. Любопытно, что в главной команде Марадона сыграл на полтора месяца раньше, нежели в юношеской сборной страны.

Обида Марадоны не знала границ, но судить наставника аргентинцев Менотти невозможно. Аргентина в 1978-м впервые в истории стала чемпионом мира. Стойкости характера Марадоны стоит только позавидовать. Спустя восемь лет Диего Армандо с повязкой капитана на рукаве приведёт «албиселесте» ко второму чемпионскому титулу.

Взрывной характер Марадоны ещё не раз приносил ему неудачи. Карьера в «Барселоне» завершилась после драки с Салой, ставшей причиной трёхмесячной дисквалификации и переезда Диего Армандо с Пиренейского полуострова на Аппениннский в «Наполи», где игрок станет настоящей легендой. Ровно тридцать лет назад судьба привела аргентинца в Россию, где в рамках матча Кубка Чемпионов Марадону плотно опекал Василий Кульков…

Марадона был яркой личностью. Да, у него были проблемы с законом, он применял запрещённые вещества, но кто знает, как сложилась бы карьера «золотого мальчика», если бы его заставляли полностью выкладываться на тренировках. Только он мог забить «рукой Бога», а через три минуты записать на свой счёт «гол столетия».

Тренерской карьеры у Диего не получилось. Великий был у руля сборной и даже вывел её в четвертьфинал чемпионата мира. В Аргентине и Неаполе Марадона заслужил звание «спортивного идола». Будучи выходцем из бедной семьи Диего сразу же завоевывал популярность у простых жителей: «Я – голос безгласых, представитель народа». У гениального футболиста даже есть своя религия «Марадониана», которую придерживаются 60 тысяч человек. Неудивительно, что после смерти игрока в Аргентине объявили трехдневный траур.

Диего Армандо был импульсивным, взрывным, дерзким и острым. За что получил сумасшедшую известность по всему миру. Но Марадона всегда хотел только одного - быть в игре. Сегодня Марадона «коснулся неба руками»…

Константин Лицин