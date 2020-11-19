11 игроков сборной Уругвая заразились коронавирусом

В сборной Уругвая произошла вспышка коронавирусной инфекции, об этом информирует пресс-служба футбольной ассоциации страны.

Первоначально положительные тесты на COVID-19 сдали четыре представителя команды, среди которых оказался форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес. По итогам нового тестирования вирус был выявлен еще у семи футболистов сборной.

Напомним, что в ноябре сборная Уругвая отпраздновала победу над командой Колумбии (3:0) и потерпела поражение от Бразилии со счетом 0:2.

В настоящий момент подопечные Оскара Табареса занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. Следующий матч Уругвай проведет против Аргентины в марте 2021-го года.