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11 игроков сборной Уругвая заразились коронавирусом

19 Ноября 2020, 09:32,


В сборной Уругвая произошла вспышка коронавирусной инфекции, об этом информирует пресс-служба футбольной ассоциации страны.

Первоначально положительные тесты на COVID-19 сдали четыре представителя команды, среди которых оказался форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес. По итогам нового тестирования вирус был выявлен еще у семи футболистов сборной.

Напомним, что в ноябре сборная Уругвая отпраздновала победу над командой Колумбии (3:0) и потерпела поражение от Бразилии со счетом 0:2.

В настоящий момент подопечные Оскара Табареса занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. Следующий матч Уругвай проведет против Аргентины в марте 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Уругвая
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