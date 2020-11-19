Состав корзин жеребьёвки чемпионата мира

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19 Ноября 2020, 01:14,
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По итогам заключительных матчей Лиги наций определился состав корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных сборных из Европы.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.
Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.
Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Ну 2 и 3 группы в основном одинаковые.
Первую не победить, со второй можно играть. Хотя, после сегодняшнего матча я в этом не уверен... Пожелаю травмированным скорейшего выздоровления