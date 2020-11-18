Месси: «Готов биться за футболку сборной Аргентины»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пообщался с представителями СМИ после поединка против Перу в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Мы рады такому результату. После ничьей с Парагваем нам нужна была победа. С самого старта встречи мы показывали хороший футбол, забили гол, после чего не сбавляли обороты.

Когда я приезжаю в сборную Аргентины, всегда стараюсь изо всех сил. Я готов биться за эту футболку. Чувствую себя прекрасно, буду продолжать работать и прибавлять», - цитирует Месси пресс-служба национальной команды.

Матч завершился победой «альбиселесте» со счетом 2:0.