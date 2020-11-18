Эквадор отгрузил 6 голов Колумбии, Рондон принёс победу Эквадору в матче с Чили

В квалификационном турнире ЧМ-2022 в Южной Америке прошли несколько поединков.

Сборная Эквадора на своем поле неожиданно легко разобралась с командой Колумбии. Хозяева победили с разгромным счетом 6:1. Дубль оформил Роберт Арболеда.

Сборная Чили на выезде играла против команды Венесуэлы. Чилийцы потерпели поражение со счетом 1:2. Решающий гол в концовке матча забил Саломон Рондон.

Еще в одном поединке встречались Парагвай и Боливия. В результативном матче была зафиксирована ничья - 2:2.