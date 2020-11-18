Эквадор отгрузил 6 голов Колумбии, Рондон принёс победу Эквадору в матче с Чили

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18 Ноября 2020, 08:21,
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В квалификационном турнире ЧМ-2022 в Южной Америке прошли несколько поединков.
Сборная Эквадора на своем поле неожиданно легко разобралась с командой Колумбии. Хозяева победили с разгромным счетом 6:1. Дубль оформил Роберт Арболеда.
Сборная Чили на выезде играла против команды Венесуэлы. Чилийцы потерпели поражение со счетом 1:2. Решающий гол в концовке матча забил Саломон Рондон.
Еще в одном поединке встречались Парагвай и Боливия. В результативном матче была зафиксирована ничья - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Дель Пино Маго Луис 10'
|15' Видаль Артуро (1:1)
|(2:1) Рондон Саломон 82'
Фариньес Вилькер • Гонсалес Александр • Анхель Вилькер • Осорио Йордан • Дель Пино Маго Луис 88' 90' ( Чансельор Джон ( 90') • Морено Хуниор • Эррера Янгель • Кассерес Кристиан 78' ( Отеро Ромуло ( 78') • Саварино Джефферсон 70' ( Сотельдо Йеферсон ( 70') • Рондон Саломон • Мачис Дарвин 90' ( Oscar Conde ( 90')
Запасные: Cristian Rivas III • Мансано Бернальдо • Хуанпи Аньор • Аристегиета Фернандо • Мурильо Джон • Гратероль Хоэль • Бароя Алайн • Уртадо Хан
Браво Клаудио • Исла Маурисио • 46'Диас Пауло • Марипан Гильермо • 9'Босежур Жан • Пульгар Эрик 89' ( Andres Vilches ( 89') • Видаль Артуро • Пинарес Сесар 46' ( Баэса Клаудио ( 46') • Санчес Алексис • Менесес Хеан • Мора Фелипе 76' ( Carlos Palacios2 ( 76')
Запасные: Вегас Себастьян • Диас Николас • Кортес Брайан • Pablo Parra • Сьерральта Франсиско • Карабали Омар • Орельяна Фабиан • Эчеверрия Родриго • Андия Йонатан
18 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Арболеда Роберт 7'
|(2:0) Мена Анхель 9'
|(3:0) Эстрада Майкл 32'
|(4:0) Арреага Хавьер 39'
|45' Родригес Хамес (4:1)
|(5:1) Плата Гонсало 80'
|(6:1) Эступиньян Первис 90'
Домингес Александр • Перласа Педро 51' 87' ( Пресиадо Анхело ( 87') • Арболеда Роберт • Арреага Хавьер • Эступиньян Первис • Кайседо Мойсес • Мендес Джегсон • 69'Ибарра Ренато 45' 81' ( Кайседо Бедер ( 81') • Мена Анхель 87' ( Joao Rojas III ( 87') • Adolfo Munoz 32' ( Плата Гонсало ( 32' 60' ) • 80'Эстрада Майкл
Запасные: Сорноса Хуниор • Алсивар Хорди • Хулио Джоян • Ортис Педро • Гарсес Карлос • Торрес Феликс • Галиндес Хернан
Варгас Камило • Орехуэла Луис 41' ( Муриэль Луис ( 41') • Санчес Давинсон • Мурильо Джейсон • 54'Мохика Хоан 41' ( Фабра Франк ( 41' ) • 90'Куадрадо Хуан • 66'Хефферсон Лерма 13' 66' ( Кардона Эдвин ( 66') • Урибе Матеус 41' ( Барриос Вилмар ( 41') • Родригес Хамес • Сапата Дуван • Диас Луис 41' ( Суарес Луис III ( 41' ) 86'
Запасные: Оспина Давид • Кампусано Хорман • Daniel Munoz • Лукуми Джон • Тесильо Вильям • Морелос Альфредо • Монтеро Альваро
18 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Ромеро Анхель 19'
|41' Морено Марсело (1:1)
|45' Сеспедес Борис (1:2)
|(2:2) Гамарра Алехандро 73'
Силва Энтони • Эспинола Альберто 62' ( Перес Эрнан ( 62' ) • 71'Бальбуэна Фабиан • Гомес Густаво • Алонсо Хуниор 62' ( Matias Rojas II ( 62' ) • 90'Лусена Анхель 58' ( Гамарра Алехандро ( 58') • Санчес Ричард II • Хименес Гастон 83' ( Вильясанти Матиас ( 83') • Ромеро Анхель • Санабрия Антонио • Ромеро Оскар
Запасные: Альдерете Омар • Рохас Роберт • Агилар Альфредо • Самудио Брайан • Carlos Ferreira III • Лескано Дарио • Морель Хорхе • Miguel Martinez2
Лампе Карлос • Сагредо Хесус • Джузино Эдриан • 35'Сааведра Эрвин 90' 90' ( Вайар Диего ( 90') • Ronny Montero • Рибера Оскар • 86'Хустиниано Леонель 90' ( Санчес Эрвин ( 90') • Сеспедес Борис 81' ( Victor Abrego ( 81') • Арсэ Хуан Карлос 80' ( Флорес Хорхе ( 80') • Альварес Гилберт 70' ( Чумасеро Алехандро ( 70') • Морено Марсело
Запасные: Вака Хенри • Куэльяр Хауме • Арабе Кристиан • Javier Rojas2 • Карраско Хосе • Рока Джимми
18 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Эквадора, Сборная Венесуэлы, Сборная Боливии, Cборная Парагвая