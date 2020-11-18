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Эквадор отгрузил 6 голов Колумбии, Рондон принёс победу Эквадору в матче с Чили

18 Ноября 2020, 08:21,

Евро-Футбол.Ру

В квалификационном турнире ЧМ-2022 в Южной Америке прошли несколько поединков.

Сборная Эквадора на своем поле неожиданно легко разобралась с командой Колумбии. Хозяева победили с разгромным счетом 6:1. Дубль оформил Роберт Арболеда.

Сборная Чили на выезде играла против команды Венесуэлы. Чилийцы потерпели поражение со счетом 1:2. Решающий гол в концовке матча забил Саломон Рондон.

Еще в одном поединке встречались Парагвай и Боливия. В результативном матче была зафиксирована ничья - 2:2.

Протокол игры  
Венесуэла 2:1 Чили
(1:0) Дель Пино Маго Луис 10'    
    15' Видаль Артуро (1:1)
(2:1) Рондон Саломон 82'    
Фариньес Вилькер Гонсалес Александр Анхель Вилькер Осорио Йордан Дель Пино Маго Луис   88'   90' (Чансельор Джон (   90') Морено Хуниор Эррера Янгель Кассерес Кристиан   78' (Отеро Ромуло (   78') Саварино Джефферсон   70' (Сотельдо Йеферсон (   70') Рондон Саломон Мачис Дарвин   90' (Oscar Conde (   90')
Запасные: Cristian Rivas III Мансано Бернальдо Хуанпи Аньор Аристегиета Фернандо Мурильо Джон Гратероль Хоэль Бароя Алайн Уртадо Хан
Браво Клаудио Исла Маурисио   46' Диас Пауло Марипан Гильермо   9' Босежур Жан Пульгар Эрик   89' (Andres Vilches (   89') Видаль Артуро Пинарес Сесар   46' (Баэса Клаудио (   46') Санчес Алексис Менесес Хеан Мора Фелипе   76' (Carlos Palacios2 (   76')
Запасные: Вегас Себастьян Диас Николас Кортес Брайан Pablo Parra Сьерральта Франсиско Карабали Омар Орельяна Фабиан Эчеверрия Родриго Андия Йонатан
18 ноября.
Протокол игры 
Эквадор 6:1 Колумбия
(1:0) Арболеда Роберт 7'    
(2:0) Мена Анхель 9'    
(3:0) Эстрада Майкл 32'    
(4:0) Арреага Хавьер 39'    
    45' Родригес Хамес (4:1)
(5:1) Плата Гонсало 80'    
(6:1) Эступиньян Первис 90'    
Домингес Александр  Перласа Педро   51'   87' (Пресиадо Анхело (   87' Арболеда Роберт  Арреага Хавьер  Эступиньян Первис  Кайседо Мойсес  Мендес Джегсон   69'  Ибарра Ренато   45'   81' (Кайседо Бедер (   81' Мена Анхель   87' (Joao Rojas III (   87' Adolfo Munoz   32' (Плата Гонсало (   32'   60'   80' Эстрада Майкл
Запасные: Сорноса Хуниор  Алсивар Хорди  Хулио Джоян  Ортис Педро  Гарсес Карлос  Торрес Феликс  Галиндес Хернан
Варгас Камило  Орехуэла Луис   41' (Муриэль Луис (   41' Санчес Давинсон  Мурильо Джейсон   54'  Мохика Хоан   41' (Фабра Франк (   41'   90' Куадрадо Хуан   66'  Хефферсон Лерма   13'   66' (Кардона Эдвин (   66' Урибе Матеус   41' (Барриос Вилмар (   41' Родригес Хамес  Сапата Дуван  Диас Луис   41' (Суарес Луис III (   41'   86')
Запасные: Оспина Давид  Кампусано Хорман  Daniel Munoz  Лукуми Джон  Тесильо Вильям  Морелос Альфредо  Монтеро Альваро
 18 ноября.
Протокол игры 
Парагвай 2:2 Боливия
(1:0) Ромеро Анхель 19'    
    41' Морено Марсело (1:1)
    45' Сеспедес Борис (1:2)
(2:2) Гамарра Алехандро 73'    
Силва Энтони  Эспинола Альберто   62' (Перес Эрнан (   62'   71' Бальбуэна Фабиан  Гомес Густаво  Алонсо Хуниор   62' (Matias Rojas II (   62'   90' Лусена Анхель   58' (Гамарра Алехандро (   58' Санчес Ричард II  Хименес Гастон   83' (Вильясанти Матиас (   83' Ромеро Анхель  Санабрия Антонио  Ромеро Оскар
Запасные: Альдерете Омар  Рохас Роберт  Агилар Альфредо  Самудио Брайан  Carlos Ferreira III  Лескано Дарио  Морель Хорхе  Miguel Martinez2
Лампе Карлос  Сагредо Хесус  Джузино Эдриан   35'  Сааведра Эрвин   90'   90' (Вайар Диего (   90' Ronny Montero  Рибера Оскар   86'  Хустиниано Леонель   90' (Санчес Эрвин (   90' Сеспедес Борис   81' (Victor Abrego (   81' Арсэ Хуан Карлос   80' (Флорес Хорхе (   80' Альварес Гилберт   70' (Чумасеро Алехандро (   70' Морено Марсело
Запасные: Вака Хенри  Куэльяр Хауме  Арабе Кристиан  Javier Rojas2  Карраско Хосе  Рока Джимми
 18 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Эквадора, Сборная Венесуэлы, Сборная Боливии, Cборная Парагвая
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