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Аргентина и Бразилия одержали выездные победы в отборе ЧМ-2022

18 Ноября 2020, 08:13,

ФК "Краснодар"

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Перу. «Альбиселесте» отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отличились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.

Сборная Бразилии провела гостевую встречу с Уругваем. Подопечные Тите одержали победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артур и Ришарлисон. Отметим, что в составе уругвайцев был удален Эдинсон Кавани.

Протокол игры  
Перу 0:2 Аргентина
    17' Гонсалес Николас (0:1)
    28' Мартинес Лаутаро (0:2)
Гальесе Педро   79' Абрам Луис Сантамария Андерсон Трауко Мигель   34' Корсо Альдо   71' (Поло Энди (   71') Куэва Кристиан   81' (Руидиас Рауль (   81') Йотун Йошимар Агино Педро   29' Флорес Эдисон   71' (Адвинкула Луис (   71') Каррильо Андре Лападула Джанлука
Запасные: Карвальо Хосе Вильдер Картагена Лопес Маркос IV Калленс Александр Marcos Rodriguez Renato Solis Рамос Кристиан Араухо Мигель Калькатерра Орасио
Армани Франко Отаменди Николас   60' Мартинес Лукас II Тальяфико Николас Монтьель Гонсало Паредес Леандро Де Пауль Родриго   57' (Окампос Лукас (   57'   90') Ло Чельсо Джовани   73' Мартинес Лаутаро Гонсалес Николас   72' (Ди Мария Анхель (   72') Месси Лионель
Запасные: Медина Факундо Гидо Родригес Домингес Николас Марчесин Агустин Андрада Эстебан Аларио Лукас Гомес Алехандро Перес Неуэн Каннеманн Вальтер Корреа Хоакин
18 ноября.
Протокол игры 
Уругвай 0:2 Бразилия
    34' Мело Артур (0:1)
    45' Ришарлисон (0:2)
Кампанья Мартин  Касерес Мартин   85'  Хименес Хосе   51'  Годин Диего  Оливерос Агустин  Нандес Найтан   67'  Торрейра Лукас   60' (Родригес Брайан II (   60' Бентанкур Родриго   60' (Арамбарри Мауро (   60' Де ла Крус Николас   70' (Родригес Джонатан (   70'   76' Кавани Эдинсон   71'  Нуньес Дарвин
Запасные: Yonatan Irrazabal  Ролин Герман  Росси Диего  Gaston Oliveira  Gabriel Neves  Дамиан Суарес
Эдерсон Мораес  Данило Луис  Маркиньос Маркос   90'  Силва Тьяго  Лоди Ренан  Рибейро Эвертон   90' (Бруно Моура (   90' Мело Артур  Соарес Дуглас   45'   90' (Пакета Лукас (   90' Жезус Габриэль  Ришарлисон   59'   70' (Эвертон Соарес (   70' Фирмино Роберто
Запасные: Карлос Диего Сантос  Винисиус Жуниор  Аллан Маркес  Арана Гильерме  Теллес Алекс  Алиссон Бекер  Перейра Вевертон  Фелипе Аугусто IV  Galhardo Thiago
 18 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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