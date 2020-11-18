Аргентина и Бразилия одержали выездные победы в отборе ЧМ-2022

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18 Ноября 2020, 08:13,
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В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Перу. «Альбиселесте» отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отличились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.
Сборная Бразилии провела гостевую встречу с Уругваем. Подопечные Тите одержали победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артур и Ришарлисон. Отметим, что в составе уругвайцев был удален Эдинсон Кавани.
Протокол игры
|17' Гонсалес Николас (0:1)
|28' Мартинес Лаутаро (0:2)
Гальесе Педро • 79'Абрам Луис • Сантамария Андерсон • Трауко Мигель • 34'Корсо Альдо 71' ( Поло Энди ( 71') • Куэва Кристиан 81' ( Руидиас Рауль ( 81') • Йотун Йошимар • Агино Педро • 29'Флорес Эдисон 71' ( Адвинкула Луис ( 71') • Каррильо Андре • Лападула Джанлука
Запасные: Карвальо Хосе • Вильдер Картагена • Лопес Маркос IV • Калленс Александр • Marcos Rodriguez • Renato Solis • Рамос Кристиан • Араухо Мигель • Калькатерра Орасио
Армани Франко • Отаменди Николас • 60'Мартинес Лукас II • Тальяфико Николас • Монтьель Гонсало • Паредес Леандро • Де Пауль Родриго 57' ( Окампос Лукас ( 57' ) • 90'Ло Чельсо Джовани • 73'Мартинес Лаутаро • Гонсалес Николас 72' ( Ди Мария Анхель ( 72') • Месси Лионель
Запасные: Медина Факундо • Гидо Родригес • Домингес Николас • Марчесин Агустин • Андрада Эстебан • Аларио Лукас • Гомес Алехандро • Перес Неуэн • Каннеманн Вальтер • Корреа Хоакин
18 ноября.
Протокол игры
|34' Мело Артур (0:1)
|45' Ришарлисон (0:2)
Кампанья Мартин • Касерес Мартин • 85'Хименес Хосе • 51'Годин Диего • Оливерос Агустин • Нандес Найтан • 67'Торрейра Лукас 60' ( Родригес Брайан II ( 60') • Бентанкур Родриго 60' ( Арамбарри Мауро ( 60') • Де ла Крус Николас 70' ( Родригес Джонатан ( 70' ) • 76'Кавани Эдинсон • 71'Нуньес Дарвин
Запасные: Yonatan Irrazabal • Ролин Герман • Росси Диего • Gaston Oliveira • Gabriel Neves • Дамиан Суарес
Эдерсон Мораес • Данило Луис • Маркиньос Маркос • 90'Силва Тьяго • Лоди Ренан • Рибейро Эвертон 90' ( Бруно Моура ( 90') • Мело Артур • Соарес Дуглас 45' 90' ( Пакета Лукас ( 90') • Жезус Габриэль • Ришарлисон 59' 70' ( Эвертон Соарес ( 70') • Фирмино Роберто
Запасные: Карлос Диего Сантос • Винисиус Жуниор • Аллан Маркес • Арана Гильерме • Теллес Алекс • Алиссон Бекер • Перейра Вевертон • Фелипе Аугусто IV • Galhardo Thiago
18 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины