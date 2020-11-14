Дубль Видаля помог Чили победить Перу, Колумбия разгромно проиграла Уругваю

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14 Ноября 2020, 09:07,
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В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Южной Америке состоялись два поединка.
Сборная Уругвая на выезде играла против команды Колумбии. Гости неожиданно легко одолели соперника со счетом 3:0. Голы забивали Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Дарвин Нуньес.
Сборная Чили у себя дома принимала команду Перу. Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Артуро Видаль.
Протокол игры
|5' Кавани Эдинсон (0:1)
|54' Суарес Луис (0:2)
|73' Нуньес Дарвин (0:3)
Оспина Давид • Куадрадо Хуан • Мина Йерри 20' • 90'Мурильо Джейсон • Мохика Хоан • Урибе Матеус 65' ( Кардона Эдвин ( 65' ) • 76'Барриос Вилмар 31' ( Диас Луис ( 31' ) • 72'Хефферсон Лерма • 74'Родригес Хамес • Сапата Дуван • Муриэль Луис 60' ( Морелос Альфредо ( 60')
Запасные: Суарес Луис III • Орехуэла Луис • Кампусано Хорман • Даниэль Муньоз • Лукуми Джон • Фабра Франк • Тесильо Вильям • Монтеро Альваро • Варгас Камило
Кампанья Мартин • Касерес Мартин • Хименес Хосе • Годин Диего • Винья Матиас • Нандес Найтан • 49'Торрейра Лукас • Бентанкур Родриго • Де ла Крус Николас 46' ( Нуньес Дарвин ( 46') • Суарес Луис 70' ( Родригес Джонатан ( 70') • Кавани Эдинсон 77' ( Арамбарри Мауро ( 77')
Запасные: Муньос Родриго • Джонатан Ирассабаль • Ролин Герман • Росси Диего • Родригес Брайан II • Габриэль Невеш • Дамиан Суарес • Оливерос Агустин
13 ноября.
Протокол игры
|(1:0) Видаль Артуро 20'
|(2:0) Видаль Артуро 35'
Браво Клаудио • Исла Маурисио 84' ( Никлас Кастро ( 84') • Диас Пауло • Марипан Гильермо • Босежур Жан • 41'Пульгар Эрик 71' ( Баэса Клаудио ( 71') • Видаль Артуро • Орельяна Фабиан 76' ( Андия Йонатан ( 76') • Пинарес Сесар 70' ( Эчеверрия Родриго ( 70' ) • 87'Менесес Хеан • Мора Фелипе 84' ( Санчес Алексис ( 84')
Запасные: Вегас Себастьян • Диас Николас • Кортес Брайан • Пабло Парра • Андрес Вильчес • Карабали Омар • Карлос Паласиос
Гальесе Педро • Адвинкула Луис • Араухо Мигель • Абрам Луис • Трауко Мигель 76' ( Гонсалес Кристофер ( 76' ) • 79'Йотун Йошимар • Тапия Ренато 58' 77' ( Поло Энди ( 77') • Каррильо Андре • Флорес Эдисон 60' ( Лападула Джанлука ( 60') • Агино Педро 39' ( Куэва Кристиан ( 39') • Руидиас Рауль 60' ( Лопес Маркос IV ( 60')
Запасные: Карвальо Хосе • Вильдер Картагена • Калленс Александр • Ренато Солис • Сантамария Андерсон • Корсо Альдо • Рамос Кристиан
14 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Перу