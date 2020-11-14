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Дубль Видаля помог Чили победить Перу, Колумбия разгромно проиграла Уругваю

14 Ноября 2020, 09:07,

Евро-Футбол.Ру

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Южной Америке состоялись два поединка.

Сборная Уругвая на выезде играла против команды Колумбии. Гости неожиданно легко одолели соперника со счетом 3:0. Голы забивали Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Дарвин Нуньес.

Сборная Чили у себя дома принимала команду Перу. Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Артуро Видаль.

Протокол игры  
Колумбия 0:3 Уругвай
    5' Кавани Эдинсон (0:1)
    54' Суарес Луис (0:2)
    73' Нуньес Дарвин (0:3)
Оспина Давид Куадрадо Хуан Мина Йерри   20'   90' Мурильо Джейсон Мохика Хоан Урибе Матеус   65' (Кардона Эдвин (   65'   76') Барриос Вилмар   31' (Диас Луис (   31'   72') Хефферсон Лерма   74' Родригес Хамес Сапата Дуван Муриэль Луис   60' (Морелос Альфредо (   60')
Запасные: Суарес Луис III Орехуэла Луис Кампусано Хорман Даниэль Муньоз  Лукуми Джон Фабра Франк Тесильо Вильям Монтеро Альваро Варгас Камило
Кампанья Мартин Касерес Мартин Хименес Хосе Годин Диего Винья Матиас Нандес Найтан   49' Торрейра Лукас Бентанкур Родриго Де ла Крус Николас   46' (Нуньес Дарвин (   46') Суарес Луис   70' (Родригес Джонатан (   70') Кавани Эдинсон   77' (Арамбарри Мауро (   77')
Запасные: Муньос Родриго Джонатан Ирассабаль  Ролин Герман Росси Диего Родригес Брайан II Габриэль Невеш  Дамиан Суарес Оливерос Агустин
13 ноября.
Протокол игры 
Чили 2:0 Перу
(1:0) Видаль Артуро 20'    
(2:0) Видаль Артуро 35'    
Браво Клаудио  Исла Маурисио   84' (Никлас Кастро (   84' Диас Пауло  Марипан Гильермо  Босежур Жан   41'  Пульгар Эрик   71' (Баэса Клаудио (   71' Видаль Артуро  Орельяна Фабиан   76' (Андия Йонатан (   76' Пинарес Сесар   70' (Эчеверрия Родриго (   70'   87' Менесес Хеан  Мора Фелипе   84' (Санчес Алексис (   84')
Запасные: Вегас Себастьян  Диас Николас  Кортес Брайан  Пабло Парра  Андрес Вильчес  Карабали Омар  Карлос Паласиос
Гальесе Педро  Адвинкула Луис  Араухо Мигель  Абрам Луис  Трауко Мигель   76' (Гонсалес Кристофер (   76'   79' Йотун Йошимар  Тапия Ренато   58'   77' (Поло Энди (   77' Каррильо Андре  Флорес Эдисон   60' (Лападула Джанлука (   60' Агино Педро   39' (Куэва Кристиан (   39' Руидиас Рауль   60' (Лопес Маркос IV (   60')
Запасные: Карвальо Хосе  Вильдер Картагена  Калленс Александр  Ренато Солис  Сантамария Андерсон  Корсо Альдо  Рамос Кристиан
 14 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Колумбии, Сборная Перу
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