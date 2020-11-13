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Месси – судье во время матча с Парагваем: «Вы уже дважды подставили меня»

13 Ноября 2020, 17:20,

Евро-Футбол.Ру

Телекамеры засняли, что сказал арбитрам нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после того, как те не засчитали его гол в ворота сборной Парагвая (1:1) после просмотра ВАР.

«Вы уже дважды подставили меня. Второй раз вы обманываете нашу команду», - приводит слова Месси Ser.

Аргентина набрала семь очков в трёх матчах и возглавляет турнирную таблицу квалификационного этапа к чемпионату мира.

Месси является капитаном своей сборной, за которую он дебютировал в августе 2005 года. За это время 33-летний форвард сыграл 140 матчей за национальную команду, в которых забил 71 гол.

На клубном уровне Лионель выступает за каталонскую «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси
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