Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Скалони: «Дибала переживает трудный период»

12 Ноября 2020, 17:35,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу нападающего Пауло Дибалы.

«Мы очень ценим Дибалу, его отсутствие является для нас трудным. Мы скучаем за Пауло, ведь он нужен нам как на поле, так и в коллективе. К сожалению, Дибала нездоров. Должен сказать, что для нашей души очень тяжело было видеть его в условиях, в которых он находился. Он переживает трудный период, и нам нужно его поддержать», - сказал Скалони на пресс-конференции.

В шести матчах за «Ювентус» в сезоне 2020/2021 Пауло Дибала записал на свой счёт один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Аргентины, Пауло Дибала, Лионель Скалони
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала