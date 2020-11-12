​Скалони: «Дибала переживает трудный период»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу нападающего Пауло Дибалы.

«Мы очень ценим Дибалу, его отсутствие является для нас трудным. Мы скучаем за Пауло, ведь он нужен нам как на поле, так и в коллективе. К сожалению, Дибала нездоров. Должен сказать, что для нашей души очень тяжело было видеть его в условиях, в которых он находился. Он переживает трудный период, и нам нужно его поддержать», - сказал Скалони на пресс-конференции.

В шести матчах за «Ювентус» в сезоне 2020/2021 Пауло Дибала записал на свой счёт один забитый мяч.