Скалони: «У Месси был дискомфорт в лодыжке»

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11 Ноября 2020, 22:28,
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Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии лидера национальной команды Лионеля Месси.
«Месси нормально тренировался. У него был некоторый дискомфорт в лодыжке, но он без проблем сможет сыграть в двух ближайших матчах.
Дибала? Мне было больно смотреть на то, в каком состоянии был Дибала.
Матч с Парагваем? Он будет сложным, нам нужно показать, что мы способны побеждать. Наш вселяет уверенность», - сказал Скалони на пресс-конференции.
Матч между Аргентиной и Парагваем состоится в пятницу, 13 ноября, начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лионель Скалони