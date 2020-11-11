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Скалони: «У Месси был дискомфорт в лодыжке»

11 Ноября 2020, 22:28,

twitter.com

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии лидера национальной команды Лионеля Месси.

«Месси нормально тренировался. У него был некоторый дискомфорт в лодыжке, но он без проблем сможет сыграть в двух ближайших матчах.

Дибала? Мне было больно смотреть на то, в каком состоянии был Дибала.

Матч с Парагваем? Он будет сложным, нам нужно показать, что мы способны побеждать. Наш вселяет уверенность», - сказал Скалони на пресс-конференции.

Матч между Аргентиной и Парагваем состоится в пятницу, 13 ноября, начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лионель Скалони
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