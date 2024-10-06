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Футзал

Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира

06 Октября 2024 • 19:48 Комментировать

В финале чемпионата мира по футзалу отношения выясняли принципиальные соперники – сборные Бразилии и Аргентины. Бразильцы выиграли пять из девяти чемпионатов мира (1989, 1992, 1996, 2008, 2012), а аргентинцы – лишь один (2016).

Бразилия – Аргентина 2:1 (2:0)

Голы: Феррао, 05:47 – 1:0, Рафаэль, 12:34 – 2:0, Роса, 38:00 – 2:1.

Сборные Бразилии и Аргентины с первых минут показывали активный футзал в высоком темпе. Бразильцы действовали лучше и чаще обостряли игру. Шикарный шанс забить был у Феррао – он выскочил на вратаря справа, но пробил выше, чему поспособствовало нарушение соперника на жёлтую карточку.

На шестой минуте бразильцы после эффектного финта заработали опасный штрафной на левом краю атаки. Ожидалась короткая передача назад под удар, но от Марсенио последовал шикарный прострел на дальнюю штангу, откуда был точен Феррао – это 1:0!

В скором времени сравнять счёт мог Арриета, однако Виллиан совершил сэйв после мощного удара. Позже тот же Арриета пробивал со штрафного метров с пятнадцати, но и здесь вратарь оказался на высоте (судя по повтору, мяч летел мимо рамки). В одной из последующих атак шанс замкнуть дальнюю штангу был у Борутто, но аргентинец банально не попал по мячу. Далее уже Рафаэль Сантос завершал контратаку ударом низом – голкипер спас.

На 13-й минуте Бразилия удвоила преимущество. После сильного прострела мяч отскочил от вратаря, зацепил колено Рафаэля и отправился в ворота. Гол получился несколько сумбурным, но оттого не менее ценным – 2:0!

Сократить разрыв в счёте Аргентина могла за три с лишним минуты до конца первого тайма, но Виллиан отбил коварный (мяч слегка прыгал по паркету) удар Росы. Бразилия ответила дальним ударом Диего со штрафного – вратарь отбил мяч, а добивание оказалось чуть неточным. В итоге первый тайм завершился со счётом 2:0.

На старте второго тайма два подряд опасных удара нанёс Таборда, но Виллиан не позволил себя пробить капитану сборной Аргентины. Дальше «альбиселесте» и дальше регулярно завершали атаки ударами, однако большая часть из них блокировалась. На седьмой минуте красивый удар пяткой наносил Роса – он подправлял мяч в рамку после резкого паса, но бразильский вратарь и в этом эпизоде был хорош.

В середине второй половины Роса мог замыкать дальнюю штангу, но ему, судя по всему, помешало касание от бразильского защитника. В итоге игрок команды Аргентины послал мяч сильно мимо цели. За 6 минут и 56 секунд до конца второго тайма «альбиселесте» перешли на игру с пятью полевыми игроками. Аргентинцы активно двигали мячом, но доводить атаки до логического завершения было сложно – бразильцы компактно оборонялись. В одном из моментов шанс замкнуть дальнюю штагу имел Гауна, но ему не хватило считанных сантиметров, чтобы добраться до мяча.

За две с половиной минуты до конца гол в пустые ворота после перехвата на пятом полевом пытался забить бразильский вратарь Виллиан, но аргентинский игрок успел сыграть на подстраховке. А когда до конца второго тайма оставалось ровно две минуты, интрига обострилась, ведь Аргентина забила. Роса, который играл пятым полевым, точно пробил метров с восьми, играя на добивании после сэйва вратаря – 2:1.

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Воодушевившиеся аргентинцы устремились в атаку и моменты шли один за другим – Виллиан то и дело отбивал мячи. Закрыть матч мог Валерио, но бразилец со своей половины площадки немного не попал в пустую рамку. Финальная сирена зафиксировала победу Бразилии со счётом 2:1. Аргентинцы тут же набросились на судей – они считали, что за одну секунду до конца у бразильца была игра рукой. Этот фол мог стать шестым и привести к 10-метровому удару в пользу Аргентины. Впрочем, апелляции остались без реакции. Аргентинцы заняли второе место.

А сборная Бразилии стала шестикратным чемпионом мира по футзалу! И это при том, что турниров прошло всего десять.

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