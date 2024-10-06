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Футзал

Украина стала бронзовым призёром чемпионата мира

06 Октября 2024 • 17:12 Комментировать

В воскресенье состоялся матч за третье место на чемпионате мира по футзалу. За бронзовые медали сражались сборные Украины и Франции, которые в полуфиналах с одинаковым счётом 2:3 уступили соответственно Бразилии и Аргентине.

В первом тайме получалась достаточно упорной. На перерыв команды ушли при счёте 1:0. Украинская команда вышла в атаку «три в один» и смогла раскатать французов – гол забил Чернявский.

Вскоре после начала второго тайма сборная Украины забила второй гол – головой отличился Зварич после шикарной передачи верхом справа с подсечкой над выскочившим вратарём. Впрочем, французы через минуту провели контратаку и завершили её точным ударом Саадауи – 2:1. Украинцы обратились к ВАР, но нарушения правил со стороны французов зафиксировано не было.

Ключевым стал отрезок матча с 27-й по 28-ю минуты. Жук сначала классно сыграл «на столба» и после разворота под правую ногу смог нанести аккуратный и, главное, точный удар в угол. А позже тот же Жук разобрался на пятачке после сэйва вратаря – 4:1. Франция начала использовать пятого полевого, но лишь пропустила три гола – Абакшин трижды поражал пустые ворота после перехватов.

Дальше французы отказались от пятого полевого и, можно сказать, просто доигрывали матч. Счёт 7:1 стал итоговым. Сборная Украины впервые в истории выиграла медали на чемпионате мира!

Украина – Франция 7:1 (1:0)

Голы: Чернявский, 10:20 – 1:0, Зварич, 21:06 – 2:0, Саадауи, 22:10 – 2:1, Жук, 26:55 – 3:1, Жук, 27:39 – 4:1, Абакшин, 29:20 – 5:1, Абакшин, 29:39 – 6:1, Абакшин, 32:50 – 7:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины по футзалу Сборная Франции по футзалу
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