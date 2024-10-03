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Футзал

Определены финалисты чемпионата мира по футзалу

03 Октября 2024 • 19:53 Комментировать

Во втором полуфинале чемпионата мира по футзалу сошлись сборные Аргентины и Франции. Аргентинцы считались явными фаворитами противостояния, к тому же многие нейтральные фанаты стали болеть против французов после скандальной игры группового этапа против Ирана. Франция тогда явно специально проиграла, пропуская смешные голы, чтобы получить более лёгкую турнирную сетку. ФИФА ведёт расследование.

Аргентина быстро открыла счёт благодаря пенальти. Вратарь нарушил правила в штрафной площадке, и Арриета чётко реализовал шестиметровый. Дальше «альбиселесте» продолжали доминировать, поэтому ответный гол Франции получился неожиданным. Менендес пробил со средней дистанции и попал – помог рикошет.

Счёт 1:1 продержался недолго – на восьмой минуте Клаудино замкнул прострел с левого фланга и снова вывел Аргентину вперёд. Франции где-то не хватало чёткости в действиях, а где-то и везения. Так, в одном из моментов в конце тайма мяч едва не залетел в ворота от перекладины. Арбитры обратились к ВАР и увидели, что большая часть проекции мяча (не вся) была в воротах, но это не гол.

Второй тайм Аргентина начала активнее, но Франция искала свои шансы и нашла один. После дальнего удара Менендеса вратарь совершил сэйв, после чего на добивании Туре был точен – и вот на табло две двойки. Дальше игра была достаточно упорной и боевой. «Альбиселесте», как и подобает фаворитам, действовали первым номером, но с завершением у команды были проблемы. Французы компактно оборонялись и накрывали удары. Да и сильно рисковать при ничейном счёте аргентинцы не хотели.

Дело дошло до того, что игроки Аргентины и Франции заработали за второй тайм по пять фолов, а шестой (и каждый последующий) фол за тайм в футзале наказывается десятиметровым ударом. Игрок Франции допустил глупое нарушение, придержав соперника на чужой половине площадки. Арриета с десяти метров оформил дубль.

Франция после третьего пропущенного гола сразу перешла на пять полевых. При этом «трёхцветные» не доводили дело до верного, как требуют учебники, а почему-то часто били со средней и даже дальней дистанции. В итоге аргентинцы получали возможности бить по пустым воротам. В одном таком моменте мяч попал в штангу. Был шанс и у Франции, когда пас внутри обороняющегося ромба к воротам всё-таки прошёл, но удар пришёлся над перекладиной. Финальная сирена прозвучала при счёте 3:2. 

В воскресенье, 6 октября, в финале чемпионата мира сыграют Бразилия и Аргентина. А чуть ранее в тот же день в игре за третье место сойдутся Украина и Франция.

Аргентина – Франция 3:2 (2:1).

Голы: Арриета, 02:14 – 1:0, Менендес, 05:29 – 1:1, Клаудино, 07:07 – 2:1, Туре, 24:32 – 2:2, Арриета, 36:33 – 3:2 (с 10-метровой). 

Бразилия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата мира

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Сборная Аргентины по футзалу Сборная Бразилии по футзалу
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