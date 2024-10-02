Бразилия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата мира

В среду вечером состоялся первый полуфинал чемпионата мира по футзалу. В нём сошлись сборные Бразилии и Украины. Бразильцы на правах фаворита быстро захватили инициативу, но им не хватало остроты. Отличный шанс был у Артура, но с убойной позиции он выстрелил в перекладину. Украинцы искали свои моменты и один раз тоже попали в каркас. А ближе к концу первого тайма Чернявский отличным ударом со средней дистанции открыл счёт.

Украина провалила старт второго тайма и пропустила друг за другом два гола. Диего второй гол вообще забил головой, играя на добивании после сэйва вратаря. Казалось, «жёлто-синие» уже не придут в себя, но вскоре они воспользовались ошибкой соперника и раскатали вратаря – в падении отличился Корсун.

Бразилия подсела, и у футзалистов Украины было несколько шикарных возможностей – несколько раз бразильцев выручали каркас и вратарь. Ключевым оказался шестой фол украинцев, который в футзале приводит к десятиметровому удару. К отметке подошёл Диего и сделал счёт 3:2 в пользу своей команды.

В конце Украина выпустила пятого полевого, но сравнять счёт не смогла – завершения не хватало. Бразилия прошла в финал, где сыграет с победителем матча Аргентина – Франция. Украинцы поборются за третье место. Обе игры пройдут 6 октября.

Украина – Бразилия 2:3 (1:0)

Голы: Чернявский, 17:03 – 1:0, Семенченко, 20:46 – 1:1 (автогол), Диего, 22:00 – 1:2, Корсун, 28:56 – 2:2, Диего, 35:50 – 2:3 (с 10-метровой).