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Футзал. Чемпионат мира 2020

Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация

25 Сентября 2024 • 17:38 Комментировать

В Узбекистане проходит чемпионат мира по футзалу, и накануне стартовал плей-офф турнира. В среду на мировом футзальном форуме прогремела большая сенсация. Сборная Испании, которая по обыкновению входит в число фаворитов чемпионата мира, умудрилась проиграть Венесуэле со счётом 1:2.

Таким образом, сборная Испании по футзалу покинула чемпионат мира уже по итогам 1/8 финала. А сборная Венесуэлы неожиданно пробилась в четвертьфинал, где 29 сентября сыграет против Украины.

Сборная Испании выигрывала чемпионат мира дважды – в 2000 и 2004 годах. Больше раз этот турнир выигрывали только бразильцы (пять раз).

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Евро-Футбол.Ру,
Футзал Сборная Испании по футзалу
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