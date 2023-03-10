Нападающий сборной Испании по мини-футболу Рауль Гомес в эксклюзивном интервью Сергей Беседину рассказал о своем периоде выступления в чемпионате России, вспомнил самые приятные моменты и матчи за его бывший клуб КПРФ, а также поделился мнением касательно дисквалификации российских спортсменов в европейских соревнованиях.

«Когда ехал в Москву, я не знал ни русского языка, ни менталитета, ни других бытовых и прочих нюансов. Но решил для себя, что это будет интересное приключение и нужно пробовать»

- В России все, кто играет в мини-футбол, почти всегда начинают с большого футбола. Ты тоже начинал так?

- Я родился в Альбасете. В моем городе есть футбольный клуб «Альбасете», но он слабенький. Когда-то давно он играл в Примере, но сейчас переживает не самые лучшие времена. Я начинал там, но это было недолго. Мне больше понравился мини-футбол, и я сразу стал им заниматься серьезно. Можно сказать, что в большой футбол я никогда не играл серьезно. В детстве я начал играть в зале за нашу местную команду, а потом уехал в «Барселону».

- Ты начинал свою карьеру в мини-футболе в «Барселоне», а сейчас играешь за мадридский «Мовистар Интер» - аналог мадридского «Реала» в большом футболе. Противостояние Барселона – Мадрид очень жаркое. У тебя не было проблем, когда ты переходил в клуб из столицы Испании?

- Я хоть и являюсь воспитанником «Барсы», но за основную команду никогда не играл. Поэтому проблем у меня не было. Я играл в юношеской команде «Барселоны» и в дубле. Мы выиграли на этом уровне все трофеи, какие только можно. Но в первую команду меня так и не пригласили, и уже свой серьезный опыт во взрослом мини-футболе я получал в других клубах. Можно сказать, что первая команда, в которой я лучше всего показал себя, это был «Бетис». Если бы я играл за «Барселону» в чемпионате Испании и оттуда перешел в Мадрид – это одно. А тех, кто играл в дубле, а потом через какое-то время оказался в «Мовистар Интер», никогда не трогают.

- Ты провел год в своей карьере в чемпионате России за московский клуб КПРФ. Давай вспомним, как это было?

- Это был очень хороший опыт. Мне все понравилось. До этого я никогда не выезжал и не играл за пределами Испании. А тут мне предложили попробовать новый вызов, выйти из зоны комфорта, уехать в новый для себя город, в страну, которая очень сильно отличается от моей родины по очень многим параметрам. Я не знал ни русского языка, ни менталитета, ни других бытовых и прочих нюансов. Но решил для себя, что это будет интересное приключение и нужно пробовать.

- Как тебе Москва? Было ощущение того, что это сумасшедший город?

- Ты знаешь, я попал в Россию, когда была эпидемия ковида. Тогда было очень сложно. Комендантский час, карантины, почти все достопримечательности или места были закрыты либо работали с жесткими ограничениями по времени. Почти все свое свободное время от тренировок и игр я вынужденно проводил дома в квартире и толком нигде не был и не посмотрел ничего.

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- Насколько сильно отличается мини-футбол в России от Испании?

- Отличия есть. В России больше делают упор на физику, на бег. В Испании больше внимания уделяется тактике, стратегии, тактическим нюансам.

«В КПРФ у меня зарплата была больше. Но не все решают только деньги. У меня родился ребенок. Я должен был находиться рядом со своей семьей, чтобы помогать жене, поэтому вернулся играть в Испанию»

- Что тебе запомнилось больше всего в России?

- Я тут не буду оригинальным. Это победа в чемпионате. Для КПРФ это были первые золотые медали в истории клуба. Было очень круто, эмоции просто не передать словами.

- Твой самый памятный гол в российском чемпионате?

- Когда мы играли финальные матчи за чемпионство с «Газпром-Югрой». Я тогда забил очень важный гол, который помог нам выиграть игру и упрочить преимущество в серии.

- В еврокубках вы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и проиграли матч за выход в финал «Барселоне». Насколько для тебя была принципиальной та игра? Получается, что ты играл уже за российский клуб против чемпиона Испании и команды, воспитанником которой ты являешься…

- Я играл против «Барселоны» в чемпионате Испании много раз и до того, как перешел в российский чемпионат. Для меня матч против «Барсы» в составе КПРФ ничем не отличается от матча против «Барсы» в составе того же «Бетиса». Тут уже играл больше другой фактор – полуфинала такого турнира. Когда ты в одном шаге от выхода в финал сильнейшего клубного турнира по мини-футболу, уже неважно, кто твой соперник.

- Тот матч против «Барселоны» получился очень красивыми драматичным. Почему не удалось его выиграть и выйти в финал?

- Да, зрителям эта игра не могла не понравиться. Мы проигрывали 0:2, отыгрались – 2:2, вышли в овертайм, там тоже ничья – 1:1, потом пенальти. Конечно, очень обидно не выйти в финал в таком матче и проиграть по пенальти. Но это жизнь.

- В КПРФ у тебя все складывалось отлично: сходу выиграл с ними первое чемпионство, были в шаге от финала Лиги чемпионов, хорошая зарплата. Почему ты уехал из России и перешел в «Мовистар Интер»?

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- В Испании любой игрок мечтает попасть в «Мовистар Интер». Это самый титулованный клуб в Европе, и когда тебя туда приглашают, невозможно отказаться. Это все равно, что тебя приглашает в большом футболе мадридский «Реал». Кто откажет «королевскому» клубу? Но был еще один важный фактор. У меня родился ребенок. Я должен был находиться рядом со своей семьей, чтобы помогать жене.

- Скажи честно, у тебя больше зарплата была в КПРФ или в «Мовистар Интер»? Когда ты уехал из России в Испанию, ты выиграл или проиграл в деньгах?

- В КПРФ у меня зарплата была больше. Но не все решают только деньги. Моей жене очень сложно жилось бы в Москве. Она не знает языка. Мне помогал переводчик, когда я жил в Москве, а ей было бы трудно. Еще важен климат. В России зимой очень холодно по сравнению с Испанией. Поэтому пока ребенок маленький, ему лучше жить и расти в более теплом климате. Я не исключаю возможности, что в будущем, когда ребенок подрастет, еще вернусь в российский чемпионат.

«Я считаю, что российские спортсмены не виноваты в том, что происходит в политике, и это не правильно, что им не разрешают играть на соревнованиях. Спорт всегда должен быть вне политики, за что мы его и любим»

- Недавно закончился отборочный раунд сборных в европейской квалификации на чемпионат мира. Вы прошлись катком по всем соперникам, выиграли все матчи с разгромными результатами, итоговая разница мячей - 35:2. Получается, что после дисквалификации России, у Испании остался в Европе только один соперник – Португалия? Насколько интересно вам сейчас играть на уровне сборных?

- Другие тоже подтягиваются, как могут, учатся. Есть Казахстан, Словения, Хорватия.

- Для европейского мини-футбола бан сборной России – это хорошо или плохо?

- Для нас спортсменов, конечно, это плохо. Всегда хочется играть в более конкурентоспособной среде, встречаться с сильными соперниками. Россия – одна из сильнейших сборных в Европе, там собраны хорошие игроки. Дисквалификация этой команды означает только одно: мы лишаемся шанса сыграть против достойного нам по уровню соперника.

- А если говорить о политике, какова твоя точка зрения по этому вопросу?

- Мне не хотелось бы говорить о политике. Давай, не будем. Мы же говорим о спорте.

- Хорошо, есть две противоположные версии, сторонники которых спорят между собой. Одни говорят, что в том, что произошло между Россией и Украиной, виноваты все, в том числе и российские спортсмены, поэтому их нужно дисквалифицировать из всех видов спорта. Другие считают, что русские спортсмены не виноваты в том, что делают политики, и неправильно их вот так вот везде банить. У тебя какое мнение?

- Я считаю, что российские спортсмены не виноваты в том, что происходит в политике, и это неправильно, что им не разрешают играть на соревнованиях. Спорт всегда должен быть вне политики, за что мы его и любим.

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- В КПРФ, в сборной Испании, сейчас в «Мовистаре» ты играешь только под шестым номером. Почему так?

- Это был любимый номер моего старшего брата. Он играл под ним. Мой брат очень многое для меня сделал, это важный человек в моей жизни. Поэтому я решил для себя, что тоже буду брать футболки с шестым номером.

- Последние три вопроса что-то наподобие блица. Готов?

- Давай.

- Кто лучший игрок в России, с которым или против которого ты играл?

- Янар Асадов из КПРФ.

- Кто лучший игрок в мире, с которым или против которого ты играл?

- Португалец Рикардиньо.

- Кто лучший игрок в мире прямо сейчас?

- Пито.

Сергей Беседин, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»