Суперволевые португальцы: сборная России вела 2:0, но проиграла в финале ЧЕ по футзалу

В финале ЧЕ по футзалу встретились Россия и Португалия.

Главный матч чемпионата Европы по мини-футболу и правда схлестнул между собой две сильнейшие сборные континента. Команда Португалии защищала звание действующего чемпиона Европы, а россияне увереннее всех рвались к финалу и считались главными фаворитами у букмекеров. Сложности ждали нашу сборную только в полуфинале – на последних секундах Путилов отразил пенальти и не позволил украинцам перевести игру в овертайм. Больше на этом ЧЕ нет игр, которые сборная России выиграла бы всего в 1 мяч.

Вообще, оба полуфинала получились огненными, ведь во втором бились Португалия с Испанией, грезящие только о победах. Тем более, в матчах друг с другом. Португальцы тоже вышли в финал в очень драматичной борьбе – благодаря подвигам Зики Те с 0:2 сделали 3:2 меньше чем за тайм.

Соперники высоко оценили возможности друг друга и начали финал с вязкой борьбы. Больше комбинировали россияне (особенно активничал Иван Чишкала), но ничего особо опасного создать не удавалось. Мяч застревал в оборонительных редутах Португалии при обостряющих передачах или ударах. Европейские бразильцы играли на контратаках, перехватах – сразу били по воротам. Лучше всех обострял Варела, но и его со временем накрыли.

И вот в такой вязкой борьбу россиянам удалась ударная трёхминутка. Португальцы слишком прижались к своим воротам, Паулиньо нашёл передачей Соколова, а тот развернул защитника на дуге и точно пробил в нижний угол. Португальцы ринулись отыгрываться, но почти тут же ошиблись на фланге. Антошкин ловко сыграл в отборе, тут же покатил на Афанасьева, и Андрей решил эпизод хлестким ударом в дальний – 0:2.

Португальцы вернулись в игру перед самым перерывом. Томаш Пако расторопнее всех сыграл на угловом ударе, в касание пробив под опорную ногу Путилову. Со счётом 1:2 португальцам уходить на перерыв было, конечно, гораздо комфортнее. И тогда только европейским бразильцам было известно, что хотят они повторить сценарий матча с Испанией. Снова суперволевая победа, но только на сей раз в роли Зики Те был Андре Коэлью.

Первый гол португалец забил с помощью Путилова. Голкипер сам забросил мяч в ворота после сильного прострела Андре. А затем уже португальцы разыграли классную атаку: Зики прорвался к дуге и покатил на Варелу, тот прострелил, а Коэлью в касание завершил комбинацию – 3:2. А заключительный удар сборная России получила на последних секундах. Сняли наши вратаря и получили удар по пустым воротам от Варелы, который для начала сам же мяч и перехватил – 4:2.

Сборная Португалии защитила титул чемпиона Европы по футзалу. В полуфинале и финале игроки Браза с 0:2 переворачивали на 3:2 и 4:2. Суперволевые парни.