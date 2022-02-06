После России не осталось сил и эмоций: сборная Украины разгромлена Испанией в матче за бронзу ЧЕ по футзалу

Испанцы обыграли украинцев в матче за третье место на чемпионате Европы по футзалу.

Оба полуфинала получились досрочными финалами и, конечно, матч за третье место уступал афишей и огнём происходящих событий. В одном полуфинале бились Россия и Украина, которые обычно разведены по разным углам сетки даже на клубном уровне, и Португалия с Испанией – тоже географические соседи и заклятые враги, но только на футбольном и (особенно) футзальном полях.

Испанцы и украинцы проиграли свои полуфиналы в упорнейшей борьбе с одинаковым счётом 2:3. «Красная фурия» умудрилась упустить преимущество 2:0, а «жёлто-синие» на последних секундах не забили пенальти. Так что, утешительный финал никого не утешал, каждая команда была достойна сыграть в настоящем финале. Но пришлось испанцам и украинцам биться за бронзу.

За 8 матчей против Украины у Испании было 7 побед и 1 ничья, так что фаворит просматривался явно. Но на этом Евро мы уже привыкли к сюрпризам, поэтому логичный старт матча с большим испанским преимуществом уже смотрелся неожиданно. Быстро мог открывать счёт Гомес, в касание подправлявший удар Ортиса на пятачке, но украинцев спасла штанга.

Однако преимущество всё ж вылилось в красивый гол. Тот же Ортис от боковой линии забросил на дальнюю штангу, а Мельядо смачно приложился с лёту. Мяч от перекладины оказался в сетке – 0:1. После гола испанцы вдруг расслабились и уже украинцы стали вести игру. Корсун отметился классным отбором и мгновенной передачей вперёд, а Чернявский – хладнокровным завершением.

Перед самым перерывом Игорь сравнял счёт, но испанцы успели вернуть перевес до свистка. Франсиско Солано решил индивидуально – оттеснил защитника, развернулся и мощно пробил в ближнюю «девятку» - 2:1. И вновь лидерство в счёте ужасно подействовало на испанцев. Первую половину второго тайма «красная фурия» просто отбивалась. Да, получалось неплохо, но огромное преимущество сборной Украины смотрелось удивительно.

Сборная Испании тоже обратила на это внимание, вернула себе инициативу, а затем и стрельнула двумя голами за две минуты. На 32-й Лосано от угла поля нашёл Бойиса, а тот пробил мимо закрытого защитниками Ципуна, а на 33-й Адольфо перехватил мяч и убежал на пустые ворота, наказав украинцев за снятие вратаря. Собственно, на этом всё и закончилось.

Сборная Испании третий раз кряду громит Украину в очном матче и забирает бронзовые медали чемпионата Европы.