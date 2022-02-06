Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Футзал. Чемпионат мира 2020

После России не осталось сил и эмоций: сборная Украины разгромлена Испанией в матче за бронзу ЧЕ по футзалу

06 Февраля 2022 • 18:03 Комментировать
Украина (футзал)
1:4
Испания (футзал)
окончен

Испанцы обыграли украинцев в матче за третье место на чемпионате Европы по футзалу.

Протокол игры  
Украина (футзал) 1:4Испания (футзал)
  12'Мельядо (0:1)
(1:1) Чернявский Игорь17'   
  19'  Солано (1:2)
   Бойис (1:3)
   Адольфо (1:4)
Корсун ИгорьЗварич МихаилШотурма ПетрЧернявский ИгорьСавенко ЮрийРадевич ВиталийСерый ЕвгенийРазуванов ВладимирЛебедь ЯрославЖурба СергейПедяш Александр
Запасные: Абакшин ДаниилФаренюк Артем
Эрреро ХесусГомес РаульМельядоОртис IIЛосано СерхиоПлана ДидакБойисБорха (футзал)Адольфо (футзал)Чино (футзал)Барбадо Сесилио
Запасные: Кампос Рауль
06 февраля.

 

Оба полуфинала получились досрочными финалами и, конечно, матч за третье место уступал афишей и огнём происходящих событий. В одном полуфинале бились Россия и Украина, которые обычно разведены по разным углам сетки даже на клубном уровне, и Португалия с Испанией – тоже географические соседи и заклятые враги, но только на футбольном и (особенно) футзальном полях.

Испанцы и украинцы проиграли свои полуфиналы в упорнейшей борьбе с одинаковым счётом 2:3. «Красная фурия» умудрилась упустить преимущество 2:0, а «жёлто-синие» на последних секундах не забили пенальти. Так что, утешительный финал никого не утешал, каждая команда была достойна сыграть в настоящем финале. Но пришлось испанцам и украинцам биться за бронзу.

За 8 матчей против Украины у Испании было 7 побед и 1 ничья, так что фаворит просматривался явно. Но на этом Евро мы уже привыкли к сюрпризам, поэтому логичный старт матча с большим испанским преимуществом уже смотрелся неожиданно. Быстро мог открывать счёт Гомес, в касание подправлявший удар Ортиса на пятачке, но украинцев спасла штанга.

Однако преимущество всё ж вылилось в красивый гол. Тот же Ортис от боковой линии забросил на дальнюю штангу, а Мельядо смачно приложился с лёту. Мяч от перекладины оказался в сетке – 0:1. После гола испанцы вдруг расслабились и уже украинцы стали вести игру. Корсун отметился классным отбором и мгновенной передачей вперёд, а Чернявский – хладнокровным завершением.

Перед самым перерывом Игорь сравнял счёт, но испанцы успели вернуть перевес до свистка. Франсиско Солано решил индивидуально – оттеснил защитника, развернулся и мощно пробил в ближнюю «девятку» - 2:1. И вновь лидерство в счёте ужасно подействовало на испанцев. Первую половину второго тайма «красная фурия» просто отбивалась. Да, получалось неплохо, но огромное преимущество сборной Украины смотрелось удивительно.

Сборная Испании тоже обратила на это внимание, вернула себе инициативу, а затем и стрельнула двумя голами за две минуты. На 32-й Лосано от угла поля нашёл Бойиса, а тот пробил мимо закрытого защитниками Ципуна, а на 33-й Адольфо перехватил мяч и убежал на пустые ворота, наказав украинцев за снятие вратаря. Собственно, на этом всё и закончилось.

Сборная Испании третий раз кряду громит Украину в очном матче и забирает бронзовые медали чемпионата Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании по футзалу Сборная Украины по футзалу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Украина (футзал) 1:4 Испания (футзал)
06.02  19:30 Португалия (футзал) ... Россия (футзал)
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
16:45 · Футзал
​На украинском ТВ гордятся фанатами, которые оскорбляли Путина: «Прославились на всю Европу» 2
15:20 · Футзал
​В Госдуме считают, что УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины 3
05 Февраля
06:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук порадовался победе сборной России по футзалу
05:14 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рад победе российской сборной по футзалу над Украиной
04 Февраля
23:56 · Футзал
Сборная Португалии стала соперником российской команды на футзальном Евро
22:28 · Футзал
«Понимали, что у матча будет особый антураж»: Главный тренер сборной России по футзалу – о полуфинале с Украиной
21:47 · Футзал
«Сам «наварил», сам потом отбил пенальти»: Вратарь футзальной сборной России Путилов подвёл итоги матча с Украиной
21:29 · Футзал
Как сборная России прошла Украину и пробилась в финал - видео 1 видео
21:26 · Футзал
Колосков назвал заслуженным выход сборной России по футзалу в финал Евро
21:18 · Футзал
Сборная России в матче с Украиной впервые на текущем футзальном чемпионате Европы пропустила больше одного мяча
19:44 · Футзал
Сборные России и Украины забили по голу в футзальном полуфинале
19:29 · Футзал
Болельщики сборной Украины оскорбляют Путина на полуфинале футзального Евро 25
19:14 · Футзал
Сборная России по футзалу забила украинцам уже на второй минуте
18:45 · Футзал
​Украина (футзал) – Россия (футзал) - 2:3 (закончен) 2
03 Февраля
15:36 · Футзал
​РФС удвоит премии игрокам футзальной сборной России перед матчем с Украиной
Все новости
Рекомендуем