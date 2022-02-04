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Футзал. Чемпионат мира 2020

Сборная Португалии стала соперником российской команды на футзальном Евро

04 Февраля 2022 • 23:56 Комментировать
Португалия (футзал)
2:2
Испания (футзал)
2-й тайм

На чемпионате Европы по футзалу завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались ещё одни географические соседи, сборные Португалии и Испании. Как и в первом поединке этого раунда счет был открыт в первых атаках, Рауль Гомес вывел Испанию вперед, а затем Чино удвоил перевес. Португалия после перерыва ответила голом с пенальти на 30-й минуте, а затем вовсе отыграла весь гандикап. Более того, на 40-й минуте Те Зикки оформил дубль и вывел свою команду в финал, где ее ждет сборная России.

Протокол игры  
Португалия (футзал) 3:2Испания (футзал)
  2'Гомес Рауль (0:1)
  14'Чино (футзал) (0:2)
(1:2) Коэлью Бруну30'   

(2:2) Те Зикки32'

(3:2) Те Зикки 40'

   
Соуза Андре (футзал)Мендонса Эрик ОлимМатуш ЖоауКоэлью БрунуВарела ПаниЭду (футзал)Коэлью АндреПако ТомашЖезус АфонсуСесилью ФабиуТе Зикки
Запасные: Анжелу МигелПаулетаБриту Тьягу
Плана ДидакМельядоОртис IIГомес РаульЛосано СерхиоЭрреро ХесусБорха (футзал)БойисАдольфо (футзал)Барбадо СесилиоЧино (футзал)
Запасные: Кампос Рауль
04 февраля.

 

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Идет 0 минута Украина (футзал) 2:3 Россия (футзал)
Идет 0 минута Португалия (футзал) 2:2 Испания (футзал)
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