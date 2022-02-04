Сборная Португалии стала соперником российской команды на футзальном Евро

На чемпионате Европы по футзалу завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались ещё одни географические соседи, сборные Португалии и Испании. Как и в первом поединке этого раунда счет был открыт в первых атаках, Рауль Гомес вывел Испанию вперед, а затем Чино удвоил перевес. Португалия после перерыва ответила голом с пенальти на 30-й минуте, а затем вовсе отыграла весь гандикап. Более того, на 40-й минуте Те Зикки оформил дубль и вывел свою команду в финал, где ее ждет сборная России.
Протокол игры
|2'Гомес Рауль (0:1)
|14'Чино (футзал) (0:2)
|(1:2) Коэлью Бруну30'
(2:2) Те Зикки32'
(3:2) Те Зикки 40'
04 февраля.
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