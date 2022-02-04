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«Понимали, что у матча будет особый антураж»: Главный тренер сборной России по футзалу – о полуфинале с Украиной

04 Февраля 2022 • 22:28 Комментировать

Сборная России по футзалу в пятницу добыла путевку в финал чемпионата Европы, обыграв в непростом поединке Украину. Главный тренер национальной команды Сергей Скорович рассказал о своих переживаниях по ходу напряженной полуфинальной встречи.

«Мы понимали, что у матча будет особый антураж, но мы стойкие люди — мы просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания. Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику», - приводит слова специалиста сайт Ассоциации мини-футбола России.

Также Скорович добавил, что его подопечные превосходили оппонента в игре «четыре на четыре». Правда, тренер признал, что становилось в разы тяжелее, когда украинцы выпускали на паркет пятого полевого игрока с целью как можно быстрее отыграться.    

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Скорович Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
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