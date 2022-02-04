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Лахиялов: «Информация о повышенных премиальных за победу в матче Россия – Украина не должна была попадать в прессу» эксклюзив

04 Февраля 2022 • 16:02 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым призывает не нагнетать обстановку перед очным матчем сборных России и Украины в полуфинале футзального чемпионата Европы.

- Понятно, что у этого матча есть политический подтекст, как бы ни пытались его скрыть. Насколько мне известно, одной из команд уже пообещали дополнительные премиальные за победу. Я думаю, такая информация, если она правдива, не должна была выходить за пределы раздевалки, команды и Федерации футбола, попадать в прессу. Не стоит дополнительно нагнетать обстановку. Несмотря на то, что в политических кругах идёт конфронтация и вражда, она не должна сказываться ни на спортсменах, ни на учёных, ни на обычных людях. Будет важный принципиальный матч, и он не должен выходить за рамки спортивной площадки. Единственной целью участия в этом матче для обеих команд должна быть победа – только из-за того, что она даёт путёвку выхода в финал чемпионата Европы. И никакой другой подоплёки здесь искать не надо.

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Шамиль Лахиялов Футзал Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
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