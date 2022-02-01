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Футзал. Чемпионат мира 2020

Сборная России по футзалу вышла в полуфинал Евро, где сыграет с Украиной

01 Февраля 2022 • 20:45 Комментировать (1)
Россия (футзал)
3:1
Грузия (футзал)
2-й тайм

На чемпионате Европы по футзалу завершился ещё один матч. В четвертьфинале сборная России играла против соперников из Грузии и добилась четвёртой победы на турнире подряд. У российской команды был ощутимый перевес, но первый тайм завершился без голов. И если Сергей Абрамов регулярно пробивал в каркас ворот, то на 23-й минуте Артём Ниязов после рикошета послал мяч в сетку. Грузины тут же сравняли счет, но на 28-й минуте Иван Чишкала после углового ударом с лета вырвал победу - 2:1. Он же поставил точку на 40-й минуте - 3:1.

В полуфинале сборная России сыграет с украинцами, которые в понедельник обыграли Казахстан (5:3).

Протокол игры  
Россия (футзал) 3:1Грузия (футзал)
(1:0) Ниязов Артём23'   
  24' (1:1)

(2:1) Чишкала Иван 28'

(3:1) Чишкала Иван 40'

   
Путилов ДмитрийАнтошкин Артём (футзал)Чишкала ИванРобиньо (футзал)Давыдов ДаниилЗамтарадзе ГеоргийМилованов ИванАбрамов СергейНиязов АртёмАбрамович СергейСоколов Антон
Запасные: Афанасьев Андрей
01 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по футзалу
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РОССИЯ (ФУТЗАЛ) ГРУЗИЯ (ФУТЗАЛ)
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Февраля 2022 в 20:54
ай антересна то как.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 0 минута Россия (футзал) 3:1 Грузия (футзал)
01.02  22:00 Испания (футзал) ... Словакия (футзал)
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