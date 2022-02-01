Сборная России по футзалу вышла в полуфинал Евро, где сыграет с Украиной

На чемпионате Европы по футзалу завершился ещё один матч. В четвертьфинале сборная России играла против соперников из Грузии и добилась четвёртой победы на турнире подряд. У российской команды был ощутимый перевес, но первый тайм завершился без голов. И если Сергей Абрамов регулярно пробивал в каркас ворот, то на 23-й минуте Артём Ниязов после рикошета послал мяч в сетку. Грузины тут же сравняли счет, но на 28-й минуте Иван Чишкала после углового ударом с лета вырвал победу - 2:1. Он же поставил точку на 40-й минуте - 3:1.

В полуфинале сборная России сыграет с украинцами, которые в понедельник обыграли Казахстан (5:3).