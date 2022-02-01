Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой

На чемпионате Европы по футзалу пришла пора четвертьфиналов, в первом из них Португалия одержала трудовую победу над финнами (3:2), а затем сборная Украины переиграла Казахстан - 5:3. Украина постоянно владела в этом матче инициативой, забив три мяча, и лишь после этого Казахстан также начал отвечать, но в итоге все закончилось победой украинцев.
Теперь им предстоит дождаться итогов других четвертьфинальных матчей, два матча пройдут завтра, 1 февраля, и Украина выйдет на победителя пары Россия - Грузия. А это значит, что вероятность полуфинала Россия - Украина крайне высока, учитывая разницу в классе между российской и грузинской командами.
Протокол игры
|16' (0:1)
|26' (0:2)
|30' (0:3)
|(1:3) Жуниор Дуглас35'
|(2:3) Оразов Биржан38'
|39' (2:4)
|39' (2:5)
|(3:5) Оразов Биржан40'
31 января.
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