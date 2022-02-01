Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой

На чемпионате Европы по футзалу пришла пора четвертьфиналов, в первом из них Португалия одержала трудовую победу над финнами (3:2), а затем сборная Украины переиграла Казахстан - 5:3. Украина постоянно владела в этом матче инициативой, забив три мяча, и лишь после этого Казахстан также начал отвечать, но в итоге все закончилось победой украинцев.

Теперь им предстоит дождаться итогов других четвертьфинальных матчей, два матча пройдут завтра, 1 февраля, и Украина выйдет на победителя пары Россия - Грузия. А это значит, что вероятность полуфинала Россия - Украина крайне высока, учитывая разницу в классе между российской и грузинской командами.