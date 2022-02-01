Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футзал. Чемпионат мира 2020

Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой

01 Февраля 2022 • 00:05 Комментировать
Казахстан (футзал)
3:5
Украина (футзал)
окончен

На чемпионате Европы по футзалу пришла пора четвертьфиналов, в первом из них Португалия одержала трудовую победу над финнами (3:2), а затем сборная Украины переиграла Казахстан - 5:3. Украина постоянно владела в этом матче инициативой, забив три мяча, и лишь после этого Казахстан также начал отвечать, но в итоге все закончилось победой украинцев.

Теперь им предстоит дождаться итогов других четвертьфинальных матчей, два матча пройдут завтра, 1 февраля, и Украина выйдет на победителя пары Россия - Грузия. А это значит, что вероятность полуфинала Россия - Украина крайне высока, учитывая разницу в классе между российской и грузинской командами.

Протокол игры  
Казахстан (футзал) 3:5Украина (футзал)
  16' (0:1)
  26' (0:2)
  30' (0:3)
(1:3) Жуниор Дуглас35'   
(2:3) Оразов Биржан38'   
  39' (2:4)
  39' (2:5)
(3:5) Оразов Биржан40'   
ИгитаКнауб АрнольдЖуниор ДугласОразов БиржанТурсагулов ДауренАтантаев РауанКарагулов НурбекВалиуллин АзатАкбаликов АльбертЕссенаманов ЧингизТокаев Жомарт
 
31 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Футзал Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Португалия (футзал) 3:2 Финляндия (футзал)
окончен Казахстан (футзал) 3:5 Украина (футзал)
01.02  14:00 Испания (футзал) ... Словакия (футзал)
01.02  19:00 Россия (футзал) ... Грузия (футзал)
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Февраля
00:05 · Футзал
Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой
29 Января
21:06 · Футзал
​Россия и Украина скоро могут встретиться: пары 1/4 финала футзального Евро
19:42 · Футзал
Сборная России по футзалу вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе
03 Октября
22:40 · Футзал
​Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по мини-футболу 1
04 Августа
21:12 · Футзал
Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве пройдут со зрителями
03 Февраля
20:37 · Футзал
Глава Ассоциации мини-футбола России Алиев: «Лично знаком с Паулиньо, он последует примеру людей, уже получивших гражданство РФ»
31 Января
11:39 · Футзал
Россия – Хорватия: прогноз на важнейший матч элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
30 Января
02:43 · Футзал
Прогноз на матч Азербайджан – Россия: вторая игра элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
29 Января
03:15 · Футзал
​Прогноз на матч Россия – Словакия: старт элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
11 Февраля
12:31 · Футзал
В Ассоциации мини-футбола России просят клубы не натурализировать игроков
10:32 · Футзал
В РФС сильно расстроены судейством на футзальном Евро 2
09 Февраля
11:26 · Футзал
Уткин: "Мини-футбол - это недоспорт. Не смотрю этот ужас" 9
08 Февраля
21:54 · Футзал
Россия проиграла Португалии в полуфинале Евро 2
19:30 · Футзал
Россия (футзал) - Португалия (футзал) - 2:3 (завершён) 3
07 Февраля
20:10 · Футзал
Прогноз на матч Казахстан - Испания: в шаге до финала
Все новости
Рекомендуем