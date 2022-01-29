​Россия и Украина скоро могут встретиться: пары 1/4 финала футзального Евро

На чемпионате Европы по футзалу завершился групповой этап. По его итогам были сформированы четвертьфинальные пары.

Сборная России в 1/4 финала сыграет против Грузии. Грузины смогли удивить, выйдя в плей-офф, ведь они участвуют в финальной части Евро впервые.

В случае прохода Грузии сборная России в полуфинале сыграет против победителя дуэли Казахстан – Украина. Конечно, потенциальная встреча россиян с украинцами интригует, но «жёлто-синим» для этого придётся преподносить сенсацию, ведь в мире футзала Казахстан силён.

Ветка второго полуфинала следующая: Португалия – Финляндия / Испания – Словакия.