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Сборная России по футзалу вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе

29 Января 2022 • 19:42 Комментировать

Сборная России закончила свои выступления на групповом этапе чемпионата Европы по футзалу. По итогам трех сыгранных матчей россияне набрали девять очков, одолев каждого из соперников.

В последнем туре была разгромлена команда Польши со счетом 5:1, а до этого пала Хорватия (4:0) и Словакия (7:1). Таким образом, Россия уверенно расположилась на первом месте в турнирной таблице.

На стадии 1/4 финала национальная команды сыграет со вторым местом группы D. Среди потенциальных оппонентов – Грузия (6 очков), Испания (4 очка) и Азербайджан (1 очко). Стадия плей-офф стартует в понедельник, 31 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по футзалу
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окончен Словакия (футзал) 5:3 Хорватия (футзал)
окончен Россия (футзал) 5:1 Польша (футзал)
окончен Грузия (футзал) 0:3 Испания (футзал)
окончен Азербайджан (футзал) 2:1 Босния и Герцеговина (футзал)
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