Сборная России по футзалу вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе

Сборная России закончила свои выступления на групповом этапе чемпионата Европы по футзалу. По итогам трех сыгранных матчей россияне набрали девять очков, одолев каждого из соперников.

В последнем туре была разгромлена команда Польши со счетом 5:1, а до этого пала Хорватия (4:0) и Словакия (7:1). Таким образом, Россия уверенно расположилась на первом месте в турнирной таблице.

На стадии 1/4 финала национальная команды сыграет со вторым местом группы D. Среди потенциальных оппонентов – Грузия (6 очков), Испания (4 очка) и Азербайджан (1 очко). Стадия плей-офф стартует в понедельник, 31 января.