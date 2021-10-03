​Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по мини-футболу

В воскресенье вечером в Литве прошёл финал чемпионата мира по мини-футболу. В битве за трофей сборная Португалии со счётом 2:1 обыграла сборную Аргентины, которая становилась триумфатором прошлого мирового форума в 2016 году.

Португальцы впервые стали чемпионами мира в мини-футболе. Ранее турнир выигрывали только Бразилия (пять раз), Испания (два раза) и Аргентина.

Сборная России на чемпионате мира в Литве вылетела на стадии четвертьфинала, уступив Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что бронзовые медали достались бразильцам, которые в матче за третье место переиграли Казахстан – 4:2.