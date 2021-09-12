​Какие шансы у России на чемпионате мира по мини-футболу

В воскресенье в Литве стартует чемпионат мира по мини-футболу, который переносился на один год из-за пандемии коронавируса. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует турнир и оценивает шансы сборной России.

Под санкциями ВАДА

Из-за действующих санкций ВАДА российская сборная по мини-футболу на чемпионате мира будет выступать как команда РФС под флагом Олимпийского комитета России. Впрочем, это никак не влияет на расстановку сил – российская команда относится к числу фаворитов турнира.

Пора добывать «золото»

Российский мини-футбол всегда находился на высоком уровне в Европе и мире, но активная натурализация бразильцев дала сборной страны серьёзный толчок. Сборная России по мини-футболу всегда ставит перед собой задачу-максимум, правда, покорить максимальную планку пока удалось лишь раз и ещё в прошлом веке – в 1999 году. Тогда россияне стали чемпионами Европы. С тех пор российская команда по мини-футболу семь раз оказывалась на пьедестале Евро и один раз – на пьедестале чемпионата мира, но это было либо серебро, либо бронза.

Если говорить именно о чемпионате мира, то лучшего результата сборная России добилась на прошлом турнире в 2016 году. Тогда команда Сергея Скоровича добралась до финала, где в шикарном поединке уступила Аргентине со счётом 4:5. Теперь пришло время брать «золото», не правда ли?

Фавориты чемпионата мира

Тройка фаворитов чемпионата мира, пожалуй, неизменна. Это сборные Бразилии, Испании и России. Турнир в Литве будет только девятым чемпионатом мира по мини-футболу в истории. На предыдущих восьми форумах пять раз триумфаторами становились бразильцы, два раза – испанцы, а ещё раз – на прошлом турнире – аргентинцы. Сборная Аргентины пять лет назад оставила очень приятное впечатление своей игровой дисциплиной. Аргентинцы взяли титул, хотя ранее на чемпионатах мира они никогда не входили даже в тройку. К главным фаворитам команду Аргентины причислить нельзя, но она постарается защитить трофей. Если расширить число фаворитов чемпионата мира до шести сборных, то вместе с Аргентиной туда войдут команды Ирана и Португалии. Последние две сборные пять лет назад встречались в матче за бронзу, и азиаты взяли верх по пенальти.

Шансы сборной России

Вопрос о том, попадёт ли сборная России в плей-офф чемпионата мира вообще не стоит (вот бы так в большом футболе, правда?). Если команда Сергея Скоровича в квартете с Египтом, Узбекистаном и Гватемалой финиширует не первой, это будет большая сенсация. А из группы, между прочим, выходят не только первые и вторые команды, а ещё и четыре лучшие команды из тех, кто займёт третьи места.

Если предположить, что сенсации не будет, и сборная России займёт в группе первое место, то с учётом турнирной сетки стадию 1/8 финала команда Сергея Скоровича должна преодолевать без проблем. А вот в четвертьфинале высока вероятность встречи с Аргентиной. Будет возможность взять реванш за поражение в финале пятилетней давности. Впрочем, предполагать ситуацию по турнирной сетке – дело неблагодарное.

В целом шансы сборной России выиграть чемпионат мира хорошие – как и всегда. Всё будет зависеть от того, как команда Сергея Скоровича будет готова к битвам с прямыми конкурентами в плей-офф.

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