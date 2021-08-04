Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве пройдут со зрителями

В 19-29 числах августа в Москве пройдет чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня стало известно, что на матчи будут допускаться зрители. Если быть точнее, посетить каждый из поединков сможет до трех тысяч болельщиков.

Такой информацией в интервью Sports.ru поделился Илья Володарский, занимающий должность первого заместителя генерального директора оргкомитета чемпионата мира по пляжному футболу. Он сообщил, что до конца не было понятно, пройдут ли игры со зрителями. По его словам, на решение ожидали и организаторы, и ФИФА, и другие различные органы. «Хотелось бы, конечно, полную загрузку, но мы все понимаем условия», - подытожил Володарский.

Напомним, что сборная России будет выступать на Мундиале под нейтральным флагом из-за допингового скандала. Россияне попали в одну группу со США, Парагваем и Японией. К слову, от участия ранее отказалась сборная Украины, а ее место заняла Швейцария.