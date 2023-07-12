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Чемпионат Европы по футболу 2016

Дзаньоло зовут в Саудовскую Аравию - 120 миллионов за четыре года

12 Июля 2023 • 00:39 Комментировать

Опальный 24-летний итальянский нападающий Николо Дзаньоло, зимой сосланный в турецкий «Галатасарай», получил сейчас заманчивое предложение из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль» предлагает ему 120 миллионов за четыре года, или тридцать миллионов за сезон.

Игрок, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, взял время подумать, в то время как в Италии его отговаривают от подобного шага - дескать, забудут напрочь и даже в сборную приглашать не будут. Между тем ранее интерес к нему проявлял туринский «Ювентус», которому явно не хватает хороших нападающих. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аль-Хиляль Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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