Дзаньоло зовут в Саудовскую Аравию - 120 миллионов за четыре года

Опальный 24-летний итальянский нападающий Николо Дзаньоло, зимой сосланный в турецкий «Галатасарай», получил сейчас заманчивое предложение из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль» предлагает ему 120 миллионов за четыре года, или тридцать миллионов за сезон.

Игрок, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, взял время подумать, в то время как в Италии его отговаривают от подобного шага - дескать, забудут напрочь и даже в сборную приглашать не будут. Между тем ранее интерес к нему проявлял туринский «Ювентус», которому явно не хватает хороших нападающих.