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Чемпионат Европы по футболу 2016

Джаккерини решил подарить свою футболку с Евро-2016 итальянскому Музею футбола

13 Декабря 2022 • 01:36 Комментировать

Бывший игрок итальянской сборной Эмануэле Джаккеррини решил расстаться с футболкой, в которой он выступал в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года. Тогда итальянская сборная переиграла испанцев. Джаккерини отыграл тот матч в футболке с номером 23, и с тех пор хранил ее у себя дома.

Сейчас футболист, сыгравший 29 матчей в составе «скуадры адзурры», забив четыре мяча в ее составе, решил расстаться с ней и подарил ее в музей. Тот матч был для него предпоследним в сборной - в четвертьфинале Италия уступила Германии, Антонио Конте подал в отставку, и Джаккерини в сборную больше не приглашали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Эмануэле Джаккерини Эммануэле Джаккерини ЧЕ-2016
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