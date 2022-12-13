Джаккерини решил подарить свою футболку с Евро-2016 итальянскому Музею футбола

Бывший игрок итальянской сборной Эмануэле Джаккеррини решил расстаться с футболкой, в которой он выступал в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года. Тогда итальянская сборная переиграла испанцев. Джаккерини отыграл тот матч в футболке с номером 23, и с тех пор хранил ее у себя дома.

Сейчас футболист, сыгравший 29 матчей в составе «скуадры адзурры», забив четыре мяча в ее составе, решил расстаться с ней и подарил ее в музей. Тот матч был для него предпоследним в сборной - в четвертьфинале Италия уступила Германии, Антонио Конте подал в отставку, и Джаккерини в сборную больше не приглашали.