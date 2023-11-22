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Чемпионат мира (до 17 лет)

​Францию могут дисквалифицировать на юношеском чемпионате мира

22 Ноября 2023 • 15:36 Комментировать
Франция (до 17 лет)
0:0
Сенегал (до 17 лет)
2-й тайм

В среду юношеская сборная Франции (до 17 лет) проводит матч 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала. Из заявки «трёхцветных» был исключён Янис Иссуфу, который на клубном уровне представляет «Монпелье». Выяснилось, что футболист по правилам ФИФА не может играть за Францию на этом турнире, поскольку в квалификации он выступил за команду Нигера.

Поскольку Иссуфу играл в предыдущих матчах юношеской сборной Франции на этом чемпионате мира, команду могут дисквалифицировать. Об этом рассказывает FootMercato со ссылкой на Sport News Africa. Будем следить за дальнейшим развитием ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная Франции Янис Иссуфу

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ФРАНЦИЯ (ДО 17 ЛЕТ) СЕНЕГАЛ (ДО 17 ЛЕТ)
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