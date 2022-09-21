Молодёжная сборная России забила 6 мячей белорусам

Молодёжные сборные Беларуси и России провели товарищеский матч в Борисове. Интрига сохранялась примерно полтора тайма, после чего гости начали забивать и забивать.

В начале встречи Константин Тюкавин получил мяч в штрафной и с разворота открыл счет. Сразу после перерыва Юлий Кузнецов обыгрался в пас с партнером и сравнял. Победный гол в активе Владислава Шитова, который замкнул прострел Даниила Денисова. Ошибка в подкате Алексея Фирсова привела к третьему голу в ворота белорусов. Тут же Владислав Яковлев зарядил в крестовину, а Шитов не попал в створ. После пушечного удара Никиты Ермакова счет стал разгромным. Он же забил следующий мяч, послав его по дуге в цель с линии штрафной. Автор шестого гола - Яковлев, он замкнул прострел Денисова - 6:1.

Молодёжная сборная Беларуси - молодёжная сборная России - 1:6 (0:1)