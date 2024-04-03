Состоялась жеребьёвка юношеского чемпионата Европы

В среду состоялась жеребьёвка чемпионата Европы среди юношеских команд в возрастной категории до 17 лет. Результаты жеребьёвки приводим ниже:

Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия.

Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия.

Чемпионат Европы среди юношеских сборных пройдёт на Кипре. Турнир стартует 20 мая, а завершится 5 июня.

Напомним, что в прошлом году юношеский Евро выиграла команда Германии. В финале команда обыграла Францию по пенальти после нулевой ничьей.