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Чемпионат Европы (до 17 лет)

Борис Игнатьев: «Не ожидал смены решения от УЕФА, ведь всё заранее продумывается» эксклюзив

10 Октября 2023 • 19:40 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отмене исполкомом УЕФА решения о допуске сборных России до 17 лет к международным соревнованиям.

- Насколько ожидаемо было для вас решение исполкома УЕФА все-таки не допускать сборные России до 17 лет к международным соревнованиям?

- Я не ожидал такого. В серьезных организациях перед тем, как принимают какое-то решение, все продумывается, взвешивается, и вырабатываются какие-то алгоритмы. Все несложно было предусмотреть. Но как так можно было разочаровать и повести себя настолько примитивно. Это вызывает недоумение и даже раздражение. Как люди, принимая решение, не могли предусмотреть, что над ними есть другие люди, которые говорят, как жить. Я очень разочарован тем, что наши дети не будут играть, что они оказались заложниками ситуации. Им очень хочется участвовать во всех мероприятиях, формироваться, получать эмоции, опыт.

- И какой же вывод вы сделали?

- Мой главный вывод заключается в том, что люди, которые изменили свое ранее принятое решение, должны уйти из футбола. Принимать решения – это мужское дело, а они таковыми не оказались.

- Считаете, что недочет УЕФА в том, что надо было сначала провести консультации и только потом выдавать решение?

- Это какой-то непрофессионализм. Нужно было изначально все взвесить, понять, как может быть и по какому пути пойдет сценарий. Если решение уже было принято, то надо было отстаивать его до конца и показывать свою состоятельность. А если эти люди пошли на попятную, то им не место в управлении футболом.

- Считаете, что члены исполкома УЕФА должны были показать свою силу и дисквалифицировать тех, кто собирался бойкотировать наши юношеские сборные?

- Конечно. Кто не хочет играть, пусть не играет.

- А как бы вы отнеслись к выступлению на международном уровне наших юношей без флага и гимна?

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- Для меня это не играет роли. Важное, чтобы дети играли, получали удовольствие и опыт. А флаг, гимн – это уже дальнейший этап.

- В связи с такой ситуацией необходим ли переход в Азию?

- Я не понимаю, как это возможно под эгидой ФИФА. Азиатская конфедерация ведь живет не по другим законом. Уверен, что в той конфедерации мы столкнемся в такой же ситуацией. Какие-то страны уже сегодня заявляют, что являются недружественными России и не будут играть с нами. Поэтому я не очень верю в возможность такого перехода. Там тоже не все безоблачно.

- А если представить ситуацию, что Россия, допустим, вольет большие деньги в Азиатскую конференцию, и препятствий не будет, стоит ли переходить?

- Будет ли, допустим, Япония согласна. А есть и другие страны, которые не будут нас поддерживать. Надо дождаться понятной ситуации в Европе и с четким пониманием выходить на азиатов и выяснять, будем ли мы там играть во всех соревнованиях. Причем именно так, как мы хотим, а не как нам будут говорить. Я бы подождал развитие ситуации с Украиной.

- Думаете, когда все закончится, Россию сразу допустят до международных европейских соревнований?

- Конечно, нас вернут.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев УЕФА
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