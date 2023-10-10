Булыкин: Не считаю, что нужно непременно перестроиться на Азию, там тоже есть противники России

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских российских сборных до участия в международных соревнованиях.

Экс-игрок сборной России считает, что после принятого решения не нужно перестраиваться на Азию, так как там тоже есть страны, которые не любят Россию.

«Как мы видим, несмотря на разговоры о том, что спорт вне политики, это далеко не так. Политическое давление присутствует и здесь, заставляя или даже шантажируя идти всех на поводу», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, что УЕФА отменил своё первоначальное решение спустя две недели.