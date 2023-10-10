Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы (до 17 лет)

Булыкин: Не считаю, что нужно непременно перестроиться на Азию, там тоже есть противники России

10 Октября 2023 • 18:11 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских российских сборных до участия в международных соревнованиях.

Экс-игрок сборной России считает, что после принятого решения не нужно перестраиваться на Азию, так как там тоже есть страны, которые не любят Россию.

«Как мы видим, несмотря на разговоры о том, что спорт вне политики, это далеко не так. Политическое давление присутствует и здесь, заставляя или даже шантажируя идти всех на поводу», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, что УЕФА отменил своё первоначальное решение спустя две недели. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
18:11 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Булыкин: Не считаю, что нужно непременно перестроиться на Азию, там тоже есть противники России
16:38 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Александр Медведев - о решении УЕФА: Считаю, что это не лезет ни в какие ворота
05 Октября
12:49 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Министерство молодёжи и спорта Украины: Мы обратились ко всем ассоциациям с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией
26 Сентября
17:56 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
​В УЕФА не дали чёткого ответа на вопрос об участии России в отборе на юношеский Евро 1
25 Февраля
20:45 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
В Парагвае вратарь забил курьёзный гол в свои ворота видео
03 Декабря
16:50 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
​Дания, Финляндия и Сербия – соперники юношеской сборной России на пути на Евро-2020 1
19 Мая
20:23 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Юношеская сборная Голландии выиграла Евро-2019, забив четыре мяча итальянцам 1
11 Мая
11:59 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
РФС не удовлетворен выступлением юношеской сборной на Евро-2019
09:52 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Хомуха оценил выступление юношеской сборной России на Евро-2019
10 Мая
20:59 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Юношеская сборная России проиграла и в третьем матче на Евро-2019
07 Мая
23:27 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Хомуха: "Ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе"
18:58 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Юношеская сборная России проиграла Португалии
04 Мая
17:52 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии
15:30 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Исландия (до 17 лет) - Россия (до 17 лет) - 3:2 (завершён)
02 Мая
23:54 · ЕВРО-2019 (до 17 лет)
Юношеская сборная России обыграла Португалию
Все новости
Рекомендуем