Александр Медведев - о решении УЕФА: Считаю, что это не лезет ни в какие ворота

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских российских сборных до участия в международных соревнованиях.

Спортивный функционер отметил, что, отменив это решение, Союз поддался шантажу известных стран стран и федераций, и, по его мнению, это «не лезет ни в какие ворота».

«Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА отменил своё первоначальное решение спустя две недели.