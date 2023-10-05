Министерство молодёжи и спорта Украины: Мы обратились ко всем ассоциациям с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией

Министерство молодёжи и спорта Украины обратилось ко всем членам с призывом бойкотировать матчи против российских сборных всех возрастов.

В заявлении говорится, что Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Румыния официально объявили о бойкоте, а Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония ждут объяснений от УЕФА.

«Мы твёрдо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать СВО и пропагандировать безнаказанность», - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства молодёжи и спорта Украины.

Напомним, что в сентябре было принято решение о допуске российских сборных среди игроков не старше 17 лет до участия в международных соревнованиях.