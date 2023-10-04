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Чемпионат Европы (до 17 лет)

Колосков – о допуске России U17 к чемпионату мира в нейтральном статусе: «Какая здесь сенсация?» эксклюзив

04 Октября 2023 • 19:19 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на заявление ФИФА об участии сборной России U17 на предстоящем чемпионате мира с рядом условий.

«Неделю назад УЕФА уже опубликовал правила допуска наших команд с точно такими же ограничениями. Никто пока не возражал, ни РФС и РПЛ, никто. Рассматривают это условие, я не понимаю какая здесь сенсация? Нас на Олимпийские игры вообще не допускают, а тут, пожалуйста, приезжайте и играйте, но на таких условиях. Теперь РФС должен принять или отклонить их, пока что РФС молчит», — сказал Колосков.

На прошлой неделе похожее заявление опубликовали в УЕФА. После чего несколько стран заявили о том, что не будут играть против сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Вячеслав Колосков Юношеская Сборная России
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