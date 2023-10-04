Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на заявление ФИФА об участии сборной России U17 на предстоящем чемпионате мира с рядом условий.

«Неделю назад УЕФА уже опубликовал правила допуска наших команд с точно такими же ограничениями. Никто пока не возражал, ни РФС и РПЛ, никто. Рассматривают это условие, я не понимаю какая здесь сенсация? Нас на Олимпийские игры вообще не допускают, а тут, пожалуйста, приезжайте и играйте, но на таких условиях. Теперь РФС должен принять или отклонить их, пока что РФС молчит», — сказал Колосков.

На прошлой неделе похожее заявление опубликовали в УЕФА. После чего несколько стран заявили о том, что не будут играть против сборной России.