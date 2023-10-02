Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении УЕФА допустить к соревнованиям сборные России не старше 17 лет.

- Недавно исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой мужские и женские сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Вы, как бывший тренер юношеской сборной России, как отнеслись к этому решению УЕФА?

- Это хороший шаг, который показывает, что есть определенные мысли по поводу возвращения нашего футбола на европейскую арену. Для наших молодых ребят это возможность соревноваться со своими сверстниками. Поэтому я двумя руками за. Другой момент – это нюансы с флагом и гимном. Надо этот вопрос еще урегулировать и прийти к какому-то консенсусу. Без гимна и флага тяжело представить, как играть за свою страну. Это больше похоже на товарищеские матчи.

- Но спортсмены из других видов спорта выступают под нейтральным флагом. Почему футболисты не могут?

- Футбол – это особый вид спорта. Я сам через это прошел, когда представлял сборную СНГ под белым флагом. Не помню, какой гимн играл, но настраиваться было тяжело. В любом случае это хороший шаг. И я думаю, УЕФА еще должен придерживаться жесткой позиции в отношении тех стран, которые бойкотируют матчи, и подкреплять свою позицию жесткими шагами.

- УЕФА как раз намерен подавить бойкоты тех стран, кто отказывается играть с Россией.

- И правильно. Если они уже опускаются до того, чтобы нести политику на детский уровень, это вообще ужас.

- Как нужно бороться с такими бойкотами?

- Пусть УЕФА это решает. Если федерации не подчиняются решениям УЕФА, то он должен занять решительную позицию вплоть до снятия с соревнований. Они же нас поснимали везде, пусть и в отношении других вводят санкции.

- Рассматриваете ли вы такой шаг УЕФА, как позитивный момент на пути к возвращению и других наших сборных на международную арену?

Реклама

- Да. УЕФА этим шагом показал, что возвращение нашего футбола на международную арену не за горами.

Елена Григорьевская