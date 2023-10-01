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Чемпионат Европы (до 17 лет)

Карабашев: «Не считаю, что если играть в международных матчах в нейтральном статусе, то этим подставляешь страну» эксклюзив

01 Октября 2023 • 22:01 Комментировать

Воспитанник «Зенита», голкипер «Ленинградца» Никита Карабашев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предложении исполкома УЕФА допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в нейтральном статусе.

- Матчи на международном уровне – отличная возможность для наших ребят соревноваться со сверстниками. Это понятно. Иностранные ребята, считаю, уровнем выше, чем наши, поэтому для нас это большой опыт. Он пойдет только в плюс.

- Есть мнения, что России не нужно соглашаться на выступления без гимна и флага. А вы как к этому относитесь?

- Мне кажется, это зависит от каждого человека. Я не считаю, что если ты играешь в международных матчах в нейтральном статусе, то этим подставляешь страну. Эти ребята все равно выступают за Россию. Я не понимаю, почему люди так скептически относятся к хорошей возможности играть за пределами страны.

- Важно ли мнение юных футболистов и их семей в этом вопросе? Надо ли спрашивать об этом мнении и учитывать его?

- Я не был в такой ситуации, но если бы меня и моих родных спросили, они были бы только за то, чтобы я участвовал в международных соревнованиях.

- То есть для вас не проблема, допустим, в какой форме играть?

- Это же все на бумаге. Ребята представляют Россию. Флага нет, ну и что? Это же российская сборная. И все это понимают. Играть со сверстниками в таком возрасте – это важный аспект. Можно понять, к какому уровню надо стремиться. Никакие внутренние соревнования это не заменят. Там другой менталитет, условия для тренировок и так далее.

- Вы являетесь воспитанником «Зенита». Поделитесь мнением, почему в этом сезоне питерцы сдают свои лидирующие позиции?

- Я сейчас не слежу за «Зенитом». Там свои задачи.

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- Почему не следите?

- Нет особого интереса. Какие-то матчи я смотрю, иногда, и их поражения - это их ошибки. Если честно, я не являюсь фанатом «Зенита».

- Какой клуб вам импонирует в РПЛ?

- Ни за кого не болею. Просто у меня нет интереса к российскому футболу. Только обзоры матчей смотрю, в основном. Этим и ограничиваюсь.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ленинградец Никита Карабашев
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