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Депутат Терюшков: «Возвращением невозможно называть усиленно готовящуюся Западом победу над спортивным суверенитетом России» эксклюзив

30 Сентября 2023 • 17:39 Комментировать

Депутат Госдумы Роман Терюшков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал решение УЕФА допустить юношескую сборную России к официальным матчам.

- Как вы относитесь к допуску сборной России (юношей) к международным турнирам? Важно ли нам это возвращение, как вы считаете? Или же мы и сами можем развиваться без матчей против условной Испании, Англии или Португалии?

- Возвращением невозможно называть усиленно готовящуюся Западом победу над спортивным суверенитетом России. Без флага и гимна мы участвовать нигде не будем, национальные интересы для нас превыше всего. Тем более калечить детей и подвергать их унижениям в сиротском статусе при живой и великой Родине.

- На сегодняшний день Польша, Латвия, Литва, Швеция и Дания присоединились к бойкоту соревнований от УЕФА с участием России. Разумеется, Украина подговорила. Не кажется ли вам, что УЕФА сами себя в угол загнали, и им следует выбрать жёсткую позицию, как это сделала Теннисная федерация?

- Перечисленные страны не Россию бойкотируют, а поддерживают информационный разгон лживой установки, что от России кто-то собирается выступать без флага и гимна. Все роли западного драмкружка расписаны: ослики, козлики, мартышки и слоники не впервой пытаются пленять своим искусством свет.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Терюшков
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