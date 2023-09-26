​В УЕФА не дали чёткого ответа на вопрос об участии России в отборе на юношеский Евро

Исполком УЕФА вернул юношеские сборные России в официальные турниры. Журналисты ТАСС обратились в УЕФА за комментарием о возможности участия юношеской команды России в отборе на чемпионат Европы в возрастной категории до 17 лет. Впрочем, дополнительной информации в УЕФА не предоставили.

«Никаких других комментариев мы сделать не можем», - таким был ответ.

Стоит сказать, что жеребьёвка отбора на юношеский чемпионат Европы уже состоялась. Финальный турнир пройдёт на Кипре в мае-июне 2024 года.

Отметим, что исполком УЕФА в своём заявлении предложил искать возможность для участия юношеских команд России даже в случаях, когда жеребьёвка состоялась.