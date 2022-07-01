Сегодня Филлипс должен пройти медосмотр в «Манчестер Сити»

О трансфере полузащитника Кэлвина Филлипса из «Лидса» в «Манчестер Сити» может быть объявлено уже сегодня. Согласно информации от City Xtra, англичанин сегодня должен пройти медицинское обследование перед подписанием контракта.

Напомним, что Филлипс заменит в «Манчестер Сити» уехавшего в Бразилию капитана Фернандиньо. Точно также как и бразилец, англичанин способен закрыть позицию как в центре полузащиты, так и в центре обороны.

Трансфер Филлипса должен обойтись «Манчестер Сити» в 60 миллионов евро. Англичанин станет самой дорогой продажей в истории «павлинов», обойдя Рио Фердинанда, который в 2002 году за 46 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед».