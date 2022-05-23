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Леау входит шорт-лист «ПСЖ»

23 Мая 2022 • 19:05 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вошёл в сферу интересов французского «ПСЖ». По информации Адриена Гренье, парижский клуб рассматривает португальца в качестве усиления атакующей линии на следующий сезон.

Леау в нынешнем сезоне Серии А забил 11 голов и отдал 8 голевых передач, чем и привлёк внимание многих топ-клубов. В контракте португальца с «Миланом» прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что вчера Леау отпраздновал с «Миланом» чемпионство в Серии А. В последнем туре против «Сассуоло» футболист оформил два ассиста на своего партнёра Оливье Жиру.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Рафаэл Леау
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В контракте Леау с «Миланом» прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро
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