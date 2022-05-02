Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Атлетико»

«Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игра 29-летнего вингера нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, а руководство парижан не прочь расстаться со своим футболистом.

В настоящий момент Сарабия выступает на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». В текущем сезоне испанец провёл в составе португальской команды 43 матча, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Также на его счету один гол в чемпионате Франции за два проведённых матча в составе «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.