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Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Атлетико»

02 Мая 2022 • 13:27 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.15 7.80 18.00
08.05 21:45

«Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игра 29-летнего вингера нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, а руководство парижан не прочь расстаться со своим футболистом.

В настоящий момент Сарабия выступает на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». В текущем сезоне испанец провёл в составе португальской команды 43 матча, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Также на его счету один гол в чемпионате Франции за два проведённых матча в составе «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Спортинг Лиссабон Пабло Сарабия
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