Мингеса не поможет «Барселоне» в ближайших матчах из-за болезни

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса заразился коронавирусом и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Как сообщает источник, явных симптомов заболевания у футболиста нет.

В текущем сезоне 22-летний испанец провёл за «сине-гранатовых» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Свой следующий матч подопечные Хави проведут в воскресенье, 1 мая против «Мальорки». За пять туров до конца текущего розыгрыша чемпионата Испании каталонцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 63 набранных очка.