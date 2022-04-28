Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров

Мингеса не поможет «Барселоне» в ближайших матчах из-за болезни

28 Апреля 2022 • 15:06 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.35 5.20 8.50
01.05 22:00

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса заразился коронавирусом и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Как сообщает источник, явных симптомов заболевания у футболиста нет.

В текущем сезоне 22-летний испанец провёл за «сине-гранатовых» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Свой следующий матч подопечные Хави проведут в воскресенье, 1 мая против «Мальорки». За пять туров до конца текущего розыгрыша чемпионата Испании каталонцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 63 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Оскар Мингеса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
28.04  22:00 Вест Хэм ... Айнтрахт Фр 1.89 3.60 4.30
28.04  22:00 РБ Лейпциг ... Глазго Рейнджерс 1.48 4.60 6.60
Все матчи
Новости футбола
Сегодня, 28 Апреля
18:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов должен заплатить «Спартаку» 88 млн рублей, он может не заплатить только в одном случае - объявить себя банкротом
18:05 · Италия. Серия А
Маротта: «Хакими и Лукаку сами попросились уйти из «Интера»
17:58 · Италия. Серия А
Балотелли журналистам, которые ложно сообщили о смерти Райолы: «Вам должно быть стыдно»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Рульи об ответном матче с «Ливерпулем»: «Нам придётся страдать»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо хочет вернуться в Италию
17:10 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я вообще не футболист»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года 1
16:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Ангбан: «В «Челси» Дрогба был для меня, как старший брат»
16:53 · Италия. Серия А
Бастони получил мышечную травму
16:37 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Для меня игра с «Манчестер Юнайтед» — один из самых важных матчей сезона»
16:21 · Франция. Лига 1
Ангбан: «Против Мбаппе играть сложнее, чем Бензема и Неймаром»
16:16 · Другое
Уткин отреагировал шуткой на «смерть» Райолы
16:14 · Россия. Премьер-лига
Хорватский футбольный союз потребовал у местного издания публичных извинений перед Ловреном
16:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит контракт для Ди Марии 1
16:07 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фейеноорда» Арне Слот: «Гвардиолу будут обсуждать даже через 50 лет»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Может, Семаку и Дзюбе стоит найти новый вызов в другой команде?»
16:01 · Германия. Бундеслига
Маттеус считает, что доминирование «Баварии» скоро закончится
15:57 · Италия. Серия А
Райола в социальных сетях: «Кажется, я умею воскрешаться»
15:54 · Испания. Ла Лига
Куман раскритиковал работу Хави
15:50 · Италия. Серия А
Врач Райолы: «Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека» 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» должен срочно вернуть Глушакова!»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Голевой пас Салаха в игре с «Вильярреалом» - выдающийся»
15:41 · Италия. Серия А
Рабинер о «смерти» Мино Райолы: «Эта история Жириновского напоминает»
15:34 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто выбыл до конца сезона
15:32 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Ангбан: «Чемпионат Бельгии сильнее РПЛ»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Вест Хэму» повезло, что у него такие владельцы»
15:20 · Италия. Серия А
Капелло: «Вчера я звонил Райоле, но он не поднял трубку»
15:19 · Англия. Премьер-лига
УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за брошенные бутылки в Симеоне
15:18 · Лига конференций УЕФА
Моуринью высказался о назначении тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Диаш о матче с «Реалом»: «Мы могли побеждать с большим преимуществом»
15:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» покинет «Камп Ноу» в сезоне 2023-24 годов
15:06 ·
Мингеса не поможет «Барселоне» в ближайших матчах из-за болезни
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за Дэвида
15:00 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас близок к отметке 600 матчей за «Севилью»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Эвра отказался комментировать назначение тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Евро-таблица
1
Порту
2.65
2
Шахтёр Донецк
2.61
3
Динамо Киев
2.5
4
Аякс
2.5
5
Спортинг Л
2.45
Полная таблица
Рейтинг ФИФА
1
Бразилия
1832
2
Бельгия
1827
3
Франция
1789
4
Аргентина
1765
5
Англия
1761
Весь рейтинг
ТОП-команды
1
Ювентус
473
2
Барселона
473
3
Реал Мадрид
452
4
Манчестер Юнайтед
377
5
РОССИЯ
329
Полная таблица
ТОП-игроки
Месси Лионель
313
Роналду Криштиану
305
Пирло Андреа
269
Буффон Джанлуиджи
240
Иньеста Андрес
181
Все Топ-игроки
Футбольные тесты
Сколько миллионов долларов составит призовой фонд Чемпионата мира 2014 года?
Следующий вопрос. Пройти весь тест
576
420
1250
35
Следующий вопрос. Пройти весь тест
Смотрите также
Рейтинг комментариев
Рейтинг пользователей
Коэффициенты клубов УЕФА
Мировой рейтинг клубов