Бывший футболист «Спартака» считает Черчесова выдающимся тренером

Экс-футболист «Спартака» Радослав Ковач высоко ценит Станислава Черчесова - он прокомментировал известие о том, что российского тренера «Ференцвароша» выбрали лучшим наставником венгерского чемпионата в марте. Ковач, выступавший в составе «Спартака» с 2005-го по 2009-й год, считает, что Черчесов - выдающийся тренер.

- Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер. Очень рад, что у него все в порядке, что команда лидирует в чемпионате. В России сейчас не так много сильных специалистов. Многие клубы хотели бы видеть Черчесова у себя, - цитирует слова Ковача Sport24.